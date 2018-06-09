Старт дан: алтайские депутаты назначили дату досрочных выборов нового губернатора

После отставки Александра Карлина, принятой президентом 30 мая, депутаты обязаны были назначить выборы в период с 31 мая по 10 июня 2018 года — то есть за 90-100 дней до дня голосования, пояснил председатель правового комитета Андрей Осипов.

Депутаты обязанность исполнили — выборы назначили: на второе воскресенье сентября, то есть на 9-е число. За постановление о назначении выборов проголосовали 64 народных избранника. Один был против.

После публикации постановления АКЗС о назначении выборов в крае стартует новая избирательная кампания.

Тонкости выборов

Для начала потенциального кандидата на пост губернатора выдвинут партии. В "Единой России" в тот же день сообщили: партия выдвинет врио губернатора Виктора Томенко, несмотря на то, что он беспартийный. Другие партии заявлений пока не сделали.

Сдать в крайизбирком все документы для регистрации кандидатом, включая подписи муниципальных депутатов и выборных глав муниципалитетов в свою поддержку, претенденту нужно в период между 18 и 28 июля, рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Правда, пока количество подписей точно не называют — оно зависит от того, сколько у нас муниципалов в наличии. Какие-то мандаты могут быть временно свободными, должности выборных глав вакантными.

Но ориентир для сбора известен: 549 "виз" — именно столько требовалось собрать на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году. Между тем, тогда все претенденты, кроме выдвиженца "Единой России", заявили о непреодолимых трудностях: "протиснуться" через муниципальный фильтр они были не в состоянии. Дело уже шло к тому, что никто, кроме Александра Карлина, не будет зарегистрирован кандидатом.

И тогда партия власти организовала помощь оппозиционным штабам — подписи оперативно собрали. Единороссы тогда с пафосом подали это как "сотрудничество во имя благополучия и развития нашего региона".

На сессии АКЗС 8 июня эту больную для оппозиционных партий тему подняла коммунистка Мария Прусакова. Она припомнила, что буквально несколько месяцев назад внесла в АКЗС законопроект для снижения этих ограничений — в Алтайском крае муниципальный фильтр один из самых высоких в стране.

Мария Прусакова,

руководитель фракции КПРФ в АКЗС:

— И главным аргументом против принятия данного законопроекта было то, что не предвидятся выборы в 2018 году. Как показали последние события, коммунисты более объективно оценили политическую ситуацию в крае. Я думаю, что вы должны это признать.

Прусакова привела мнение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой — та за отмену муниципального фильтра. По словам алтайской коммунистки, Владимир Путин тоже считает, что это совершенно ненужный барьер. И коммунистка высказалась в том духе, что такой достойный главный кандидат, который у нас пойдет на выборы, отнюдь не нуждается в столь серьезном ограничении политической конкуренции.

Мария Прусакова,

руководитель фракции КПРФ в АКЗС:

— К сожалению, в Алтайском крае мы будем ехать по старым рельсам. Я считаю, что та кандидатура, которая была назначена нашим президентом, очень достойная. И на мой взгляд, это будет абсолютно неправильным антуражем на выборах в Алтайском крае с таким кандидатом.

Реакции на выступление товарища Прусаковой не последовало.

Справка

На проведение нынешних выборов в Алтайском крае в бюджете запланировано потратить 350 млн рублей. Если затраты окажутся меньше, сэкономленная сумма вернется в бюджет, сказала Ирина Акимова.

9 сентября 2018 года состоятся выборы губернаторов 26 регионов. В Сибири избирательная кампания пройдёт, кроме Алтайского края, в Тюменской, Новосибирской, Кемеровских областях и Хакассии.