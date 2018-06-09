Старт дан: алтайские депутаты назначили дату досрочных выборов нового губернатора

Сегодня, 07:50.
Политика

Досрочные выборы губернатора Алтайского края состоятся 9 сентября, решение об этом приняли депутаты Алтайского краевого заксобрания на внеочередной сессии 8 июня. Избирательная кампания стартует после того, как это решение опубликуют.

Депутаты АКЗС голосуют за постановление о назначении досрочных выборов.
Депутаты АКЗС голосуют за постановление о назначении досрочных выборов. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

После отставки Александра Карлина, принятой президентом 30 мая, депутаты обязаны были назначить выборы в период с 31 мая по 10 июня 2018 года — то есть за 90-100 дней до дня голосования, пояснил председатель правового комитета Андрей Осипов.

Депутаты обязанность исполнили — выборы назначили: на второе воскресенье сентября, то есть на 9-е число. За постановление о назначении выборов проголосовали 64 народных избранника. Один был против.

После публикации постановления АКЗС о назначении выборов в крае стартует новая избирательная кампания.

Тонкости выборов

Для начала потенциального кандидата на пост губернатора выдвинут партии. В "Единой России" в тот же день сообщили: партия выдвинет врио губернатора Виктора Томенко, несмотря на то, что он беспартийный. Другие партии заявлений пока не сделали.

Сдать в крайизбирком все документы для регистрации кандидатом, включая подписи муниципальных депутатов и выборных глав муниципалитетов в свою поддержку, претенденту нужно в период между 18 и 28 июля, рассказала председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

Правда, пока количество подписей точно не называют — оно зависит от того, сколько у нас муниципалов в наличии. Какие-то мандаты могут быть временно свободными, должности выборных глав вакантными.

Руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова (слева) и депудат ГД Наталья Кувшинова.
Руководитель избирательной комиссии Алтайского края Ирина Акимова (слева) и депудат ГД Наталья Кувшинова.

Но ориентир для сбора известен: 549 "виз" — именно столько требовалось собрать на предыдущих губернаторских выборах в 2014 году. Между тем, тогда все претенденты, кроме выдвиженца "Единой России", заявили о непреодолимых трудностях: "протиснуться" через муниципальный фильтр они были не в состоянии. Дело уже шло к тому, что никто, кроме Александра Карлина, не будет зарегистрирован кандидатом.

И тогда партия власти организовала помощь оппозиционным штабам — подписи оперативно собрали. Единороссы тогда с пафосом подали это как "сотрудничество во имя благополучия и развития нашего региона".

На сессии АКЗС 8 июня эту больную для оппозиционных партий тему подняла коммунистка Мария Прусакова. Она припомнила, что буквально несколько месяцев назад внесла в АКЗС законопроект для снижения этих ограничений — в Алтайском крае муниципальный фильтр один из самых высоких в стране.

Мария Прусакова считает, что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края.
Мария Прусакова считает, что президент назначил достойного кандидата на пост губернатора Алтайского края.

Мария Прусакова,
руководитель фракции КПРФ в АКЗС:

— И главным аргументом против принятия данного законопроекта было то, что не предвидятся выборы в 2018 году. Как показали последние события, коммунисты более объективно оценили политическую ситуацию в крае. Я думаю, что вы должны это признать.

Прусакова привела мнение главы Центризбиркома Эллы Памфиловой — та за отмену муниципального фильтра. По словам алтайской коммунистки, Владимир Путин тоже считает, что это совершенно ненужный барьер. И коммунистка высказалась в том духе, что такой достойный главный кандидат, который у нас пойдет на выборы, отнюдь не нуждается в столь серьезном ограничении политической конкуренции.

Мария Прусакова,
руководитель фракции КПРФ в АКЗС:

— К сожалению, в Алтайском крае мы будем ехать по старым рельсам. Я считаю, что та кандидатура, которая была назначена нашим президентом, очень достойная. И на мой взгляд, это будет абсолютно неправильным антуражем на выборах в Алтайском крае с таким кандидатом.

Реакции на выступление товарища Прусаковой не последовало.

Справка

На проведение нынешних выборов в Алтайском крае в бюджете запланировано потратить 350 млн рублей. Если затраты окажутся меньше, сэкономленная сумма вернется в бюджет, сказала Ирина Акимова.

9 сентября 2018 года состоятся выборы губернаторов 26 регионов. В Сибири избирательная кампания пройдёт, кроме Алтайского края, в Тюменской, Новосибирской, Кемеровских областях и Хакассии.

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