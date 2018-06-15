Глава Республики Алтай рассказал, что победу сборной России "заказали" духам алтайских гор

Александр Бердников, глава Республики Алтай, на своей странице в Facebook прокомментировал выигрыш сборной России по футболу. Он сообщил, что победу буквально "заказали" духам алтайских гор.
Александр Бердников написал, что следил за матчем открытия Чемпионата мира по футболу.
— Признаюсь честно, я не сомневался в достойном выступлении российских футболистов, ведь эту победу мы буквально "заказали" духам наших алтайских гор, чьи старания подтвердил тот по-настоящему разгромный счет, который мы увидели в последние минуты матча, — написал он.
Также глава Республики Алтай сообщил, что "спортсмены осознавали всю свою ответственность перед страной и нашим Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который смотрел матч и в эти минуты был вместе с игроками и вместе со всей Россией".
Александр Бердников пожелал игрокам сборной не сбавлять темпы, а также пригласил футболистов и тренерский состав сборной России посетить Горный Алтай.
— Уверен, что энергетика наших гор, наши чистейшие воздух и вода непременно придадут им еще больше сил для дальнейших достижений, — сообщил глава Республики Алтай.
Напомним, футболисты сборной России одержали победу над командой Саудовской Аравии в матче открытия чемпионата мира. Встреча закончилась со счетом 5:0.
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