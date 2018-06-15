Депутат Госдумы предложил штрафовать "гаденышей" за оскорбления сборной России по футболу

"Наши футболисты еще не успели выйти на поле, а их уже облили грязью. И каждый футболист не должен в частном порядке бегать в полицию, писать заявления. Они представляют наше государство. То есть гаденыши, выливающие на нашу сборную помои, оскорбляют всю страну. Штрафовать их будем на 10 тысяч рублей. Чтобы не осталось денег ни на пиво, ни на чипсы. Наши футболисты, какие они бы не были, они свои. А у нас какие-то уроды гогочут над ними. Сбивают весь настрой на игру. И если наши футболисты проиграют, виноваты те, кто оскорблял парней. Это не футбольные фанаты, а фанаты Ольги Бузовой и Дома-2 уже. Надо болеть и поддерживать своих", — заявил Милонов еще до победного мачта России с Саудовской Аравией.

Поводом для написания законопроекта, по словам Милонова, стала песня комика Семена Слепакова "Оле-Оле-Оле", которую он посвятил российской сборной по футболу.

История скандала

11 июня Семен Слепаков на своем YoyTube-канале опубликовал юмористическую песню, которая собрала более 7 миллионов просмотров. В песне утверждается, что нынешний тренер сборной России по футболу "грустный Черчесов конфетку не слепит из этих балбесов", поэтому предлагается за три дня до начала ЧМ заменить тренера на "твердого как пармезан" главу Чечни Рамзана Кадырова. Когда под руководством политика сборная терпит поражение на матче с ОАЭ, Кадыров со слезами улетает в родной регион. В ответ на это министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявил, что Слепакову "было бы нелишне извиниться" перед игроками российской сборной по футболу и лично перед Кадыровым. Позже сам Кадыров пригласил Слепакова на Кавказ, чтобы "вместе написать новую песню". Комик предложение посетить Чечню принял, пишет znak.com.

Первый матч мундиаля на стадионе "Лужники" между сборными России и Саудовской Аравии закончился победой российской национальной сборной с разгромным счетом 5:0.

Вторая игра российской сборной состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Соперники — сборная Египта.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.