Кадыров написал "брату" Слепакову стихи и предложил написать вместе песню

Рамзан Кадыров обратился в стихах к известному юмористу Семену Слепакову, который накануне Чемпионата мира обнародовал шуточную песню о назначении главы Чечни главным тренером российской сборной по футболу. Это послание Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.
Также глава Чеченской Республики пригласил Слепакова в гости в Грозный, чтобы "вместе записать новую песню".
Стихи Рамзана Кадырова:
И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан.
И слово мое тверже камня — не сыра,
За слово отвечу — ведь я, брат, Кадыров.
А брат называю — ты же с Кавказа, Должен понять меня, видимо, сразу.
И четко ложится в ответе строфа:
В команде „Ахмат“ я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе.
Семенов и Плиев, защитник Уциев,
А в нападении Садаев Заур,
Ну, вроде, все четко
Не каламбур.
Мы пехотинцы для нашей страны,
И волю к победе нести мы должны.
А Спорт — это Мир!!! — вот что, брат, я скажу,
Россию свою я во всем поддержу!
Кадыров заявил, что песня о назначении ее тренером главе Чечни очень понравилась. Чиновник признался, что он искренне посмеялся, но у него есть несколько замечаний по тексту. Рамзан Кадыров пишет, что верит в нашу сборную, которую в своей песне Семен Слепаков обзывает грубым словом.
Рамзан Кадыров,
глава Чечни:
— Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа.
Только одно обидно, несмотря на то, что Семен считает меня панацеей, все же в его песне команда во главе со мной проиграла. Это непорядок.
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