Кадыров: Россия должна дать "силовой ответ" на провокации Запада в Сирии

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров допустил силовой ответ на "провокации" стран Запада в сирийском регионе. Об этом он заявил 24 апреля в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о его отношении к ракетным ударам руководимой США коалиции в Сирии.
По его словам, в регионе действуют "игроки", которые начали "показывать мускулы, показывать зубы". "А когда они бомбят суверенное государство и вообще не спрашивают ни о каких правилах? Я считаю, что это идет борьба против России", — сказал Кадыров, пишет РБК.
"Я думаю, если так будет продолжаться, Россия должна будет принимать меры", — сказал он.
На вопрос о каких именно мерах идет речь, Кадыров ответил "силовые".
Чеченские подразделения
"Если меня спросить, Рамзана Кадырова, любую провокацию, использованную против России, надо там же и уничтожить. Я, как воин говорю, я пришел в политику, как воин, и у меня любимое дело, так сказать, защищать народ", — сказал глава Чечни.
Он также отметил, что в Сирии присутствуют чеченские подразделения, не уточнив их количество.
"Столько, сколько нужно", — сказал глава Чечни. Кроме того, Кадыров выразил готовность увеличить присутствие чеченцев в Сирии. "Да, конечно", — ответил глава Чечни на соответствующий вопрос. "И готовы еще выехать полки, батальоны, бригады", — сказал он.
"Мы готовы выполнить приказ любой сложности. Как верховный главнокомандующий скажет, так и будет", — заявил Кадыров.
Самолеты и военные корабли США, Франции и Великобритании в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии. Целью стали объекты, которые предположительно связаны с разработкой и хранением химического оружия. Удары стали ответом на предполагаемую атаку, совершенную в сирийском городе Думе. По официальным данным Сирии и России, системы ПВО смогли сбить около 70 из более 100 запущенных ракет.
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