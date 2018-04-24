Кадыров: Россия должна дать "силовой ответ" на провокации Запада в Сирии

По его словам, в регионе действуют "игроки", которые начали "показывать мускулы, показывать зубы". "А когда они бомбят суверенное государство и вообще не спрашивают ни о каких правилах? Я считаю, что это идет борьба против России", — сказал Кадыров, пишет РБК.





"Я думаю, если так будет продолжаться, Россия должна будет принимать меры", — сказал он.

На вопрос о каких именно мерах идет речь, Кадыров ответил "силовые".

Чеченские подразделения

"Если меня спросить, Рамзана Кадырова, любую провокацию, использованную против России, надо там же и уничтожить. Я, как воин говорю, я пришел в политику, как воин, и у меня любимое дело, так сказать, защищать народ", — сказал глава Чечни.

Он также отметил, что в Сирии присутствуют чеченские подразделения, не уточнив их количество.

"Столько, сколько нужно", — сказал глава Чечни. Кроме того, Кадыров выразил готовность увеличить присутствие чеченцев в Сирии. "Да, конечно", — ответил глава Чечни на соответствующий вопрос. "И готовы еще выехать полки, батальоны, бригады", — сказал он.

"Мы готовы выполнить приказ любой сложности. Как верховный главнокомандующий скажет, так и будет", — заявил Кадыров.

Самолеты и военные корабли США, Франции и Великобритании в ночь на 14 апреля нанесли ракетные удары по Сирии. Целью стали объекты, которые предположительно связаны с разработкой и хранением химического оружия. Удары стали ответом на предполагаемую атаку, совершенную в сирийском городе Думе. По официальным данным Сирии и России, системы ПВО смогли сбить около 70 из более 100 запущенных ракет.