Кадыров предложил назвать новую ракету в честь алтайского лётчика

Рамзан Кадыров,

глава Чеченской Республики:

— Хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь лётчика, Героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окружённый террористами, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружён. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолёт был сбит ВВС Турции. И других ребят.

Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале. По словам главы Чеченской республики, все эти военные являются героями, которые "старались сохранить мир, сохранить чудо".

Рамзан Кадыров,

глава Чеченской Республики:

— "Чудо" — один из переводов названия города Пальмиры. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.). Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют Северной Пальмирой. На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом.

Таким образом, ракета по имени "Пальмира", по мысли Рамзана Кадырова, могла бы быть названа и в честь уроженца Алтайского края Олега Пешкова, который погиб при выполнении боевого задания 24 ноября 2015 года. Тогда турецкий истребитель в Сирии сбил российский бомбардировщик Су-24, которым управлял Пешков. Пилот погиб, штурмана удалось спасти в ходе спецоперации.