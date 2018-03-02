Кадыров предложил назвать новую ракету в честь алтайского лётчика

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Жизнь

2 марта глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свое название ракете, которую накануне во время озвучивания послания Федеральному собранию презентовал Владимир Путин. Напомним, что глава государства предложил спросить у народа, как назвать пока безымянные новые российские крылатую ракету и беспилотную подводную систему с ядерной энергоустановкой.

Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров. Фото: www.facebook.com/RKadyrov95.

Рамзан Кадыров,
глава Чеченской Республики:

— Хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь лётчика, Героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окружённый террористами, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружён. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолёт был сбит ВВС Турции. И других ребят.

Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале. По словам главы Чеченской республики, все эти военные являются героями, которые "старались сохранить мир, сохранить чудо".

Рамзан Кадыров,
глава Чеченской Республики:

— "Чудо" — один из переводов названия города Пальмиры. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.). Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют Северной Пальмирой. На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом.

Олег Пешков был уроженцем Алтайского края.
Олег Пешков был уроженцем Алтайского края.

Таким образом, ракета по имени "Пальмира", по мысли Рамзана Кадырова, могла бы быть названа и в честь уроженца Алтайского края Олега Пешкова, который погиб при выполнении боевого задания 24 ноября 2015 года. Тогда турецкий истребитель в Сирии сбил российский бомбардировщик Су-24, которым управлял Пешков. Пилот погиб, штурмана удалось спасти в ходе спецоперации.

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