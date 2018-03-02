Кадыров предложил назвать новую ракету в честь алтайского лётчика

2 марта глава Чечни Рамзан Кадыров предложил свое название ракете, которую накануне во время озвучивания послания Федеральному собранию презентовал Владимир Путин. Напомним, что глава государства предложил спросить у народа, как назвать пока безымянные новые российские крылатую ракету и беспилотную подводную систему с ядерной энергоустановкой.
Рамзан Кадыров,
глава Чеченской Республики:
— Хочу предложить свой вариант. Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь лётчика, Героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окружённый террористами, со словами: "Это вам за пацанов". В честь старшего лейтенанта Сил специальных операций Александра Прохоренко, который вызвал огонь на себя, после того как был обнаружен террористами и окружён. В честь подполковника Олега Пешкова, чей самолёт был сбит ВВС Турции. И других ребят.
Об этом Кадыров написал в своём Telegram-канале. По словам главы Чеченской республики, все эти военные являются героями, которые "старались сохранить мир, сохранить чудо".
Рамзан Кадыров,
глава Чеченской Республики:
— "Чудо" — один из переводов названия города Пальмиры. Победа России в Пальмире стала переломным моментом в борьбе с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в РФ — прим. ред.). Да и наш президент родом из Санкт-Петербурга, этот город называют Северной Пальмирой. На мой взгляд, название "Пальмира" для ракеты хранит в себе имена всех тех, кто самоотверженно сражался со злом.
Таким образом, ракета по имени "Пальмира", по мысли Рамзана Кадырова, могла бы быть названа и в честь уроженца Алтайского края Олега Пешкова, который погиб при выполнении боевого задания 24 ноября 2015 года. Тогда турецкий истребитель в Сирии сбил российский бомбардировщик Су-24, которым управлял Пешков. Пилот погиб, штурмана удалось спасти в ходе спецоперации.
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