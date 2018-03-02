"Чебурашка" и "Песец": россияне уже предложили варианты названий для новейшего оружия

Во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин рассказал, что для новой российской крылатой ракеты и беспилотной подводной системы с ядерной энергоустановкой еще не придумали названий. "Ждем предложений на сайтах министерства обороны", — отметил президент.

Позже на сайте Минобороны появился раздел по приему предложений. Раздел некоторое время не работал, возможно, просто не справившись с наплывом желающих.

Среди предложений в соцсетях есть как серьезные, так и шуточные названия, так и наименования с "двойным дном". (В подборке сохранены пунктуация и орфография авторов - прим. altapress.ru)

"1. Боевой лазерный комплекс - СВЕТОЗАР 2. Беспилотный подводный аппарат с ЯЭУ - ЗУБАТКА или БЕЗДНА 3. Крылатая ракета неограниченной дальности с ЯГ — АПОСТОЛ",— предложил свои названия @ridolina6.

"Всё уже готово! "Бешеная Рыбка", "Кокаиновый стерх" и "лошадь без комплексов"! — рапортовал @boumbarache.

"Предлагаю назвать ракету " Паритет". На английском звучит так же, значит и смысл будет понятным)" — написала @Elya52031924. На что пользователь @HVrvG3sBlQ4qbF3 предложил "более точный" вариант: "Лучше "рост цен", "услуги ЖКХ", борьба с коррупцией".

"Одну из сверхзвуковых ракет — название — "ТИШИНА". Так как на её прилете на цель будет слышна только — тишина" — написал @SSSR_SERGEY. @eevgenic76 вторил: "Предлагаю назвать ракету "Прощайка".

"От себя предлагаю "Песец". Есть у нас такой зверек северный", — отметил пользователь Telegram с ником "Караульный". В твиттере @Suyetin предложил более расширенную версию: "Ракета — "Летающий песец". Беспилотный подводный аппарат — "Подводный песец". Лазерный комплекс — "Полный песец".

"Назвать ракету "С любовью из России", "Добро", "Воспитатель", "Прошка" — высказался @vokvlad071.

"Калинка Малинка Спатьуложилка )))" — предложил три варианта @russianinusofa.

Комментаторы altapress.ru тоже поразмышляли над названиями.

"Названия: Без пенсии, Без школы, Без садика, Без медицины. Один Калибр 6.5 миллионов долларов" — написаль пользователь под ником гостя.

"Крылатая ракета глобальной дальности "Приходько", а беспилотный подводный аппарат "Рыбка", — пошутил еще один неопознанный пользователь.

"Крылатая ракета глобальной дальности "Чубайс", а беспилотный подводный аппарат "Кудрин". Вовращаем назад", - написал комментатор.

Новая крылатая ракета оснащена ядерной энергоустановкой и способна обходить системы противоракетной обороны. Подводный беспилотник с неограниченной дальностью предназначен для сверхбольших глубин, его можно оснастить обычной или ядерной боевой частью, пишут РИА Новости.