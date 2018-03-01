Путин предложил россиянам придумать названия для новых видов оружия

Владимир Путин предложил россиянам выбрать название для двух новых видов российского стратегического оружия России — крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата. Новое вооружение Путин анонсировал в послании Федеральному собранию РФ
Владимир Путин,
президент России:
— Кстати, условные наименования этих двух новых видов стратегического оружия России - крылатой ракеты глобальной дальности и беспилотного подводного аппарата пока не выбраны. Ждем предложений на сайтах Министерства обороны.
В послании президент рассказал, что новые беспилотники — подводные. Они обладают низкой шумностью и высокой манёвренностью, поэтому они практически неуязвимы для противника, пишет RT. Они способны двигаться на межконтинентальную дальность со скоростью, которая превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед и скоростных надводных кораблей.
Владимир Путин,
президент России:
— В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы, знаете, сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика.
Владимир Путин отметил, что пока нет средств, которые бы могли противостоять этому аппарату. Новые подводные беспилотники можно будет оснащать обычным и ядерным оружием.
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