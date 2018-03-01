Путин призвал снизить ставку по ипотеке до 7%

"В декабре средняя ставка в рублях впервые опустилась ниже десяти процентов. Разумеется, мы это знаем тоже хорошо, в каждом конкретном случае стоимость, другие условия кредита индивидуальны. Но в целом нам нужно и дальше снижать среднюю ставку — до семи-восьми процентов", — говорит президент.

Путин напомнил, что в 2001 году в России было выдано примерно 4 тыс. ипотечных кредитов, сейчас их гораздо больше, отмечает "Газета.ру". В 2017 году в России было выдано около 1 млн ипотечных кредитов.

Каким будет снижение ставки по ипотеке: прогнозы

В декабре 2017 года средняя ставка впервые опустилась ниже 10% годовых, отметил Владимир Путин. По прогнозам, средняя ставка по ипотеке за 2018 год составит 9%, пишет "Коммерсант". По словам министра строительства и ЖКХ Михаила Меня, к 2022 году ставки по ипотеке могут снизиться до шести процентов, пишет РИА Новости