Путин призвал вдвое снизить уровень бедности и увеличить пенсии

В России необходимо сократить разрыв между пенсиями и зарплатой на момент окончания трудовой деятельности. "Будущее правительство должно подготовить программу поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения", сказал президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.

"Россия в ближайшее десятилетие должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза", — сказал глава государства.

Президент РФ, кроме того, поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.

"Мы должны обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности", — сказал Путин, пишет bfm.ru.