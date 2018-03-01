Путин призвал вдвое снизить уровень бедности и увеличить пенсии

В Москве, в Центральном выставочном зале "Манеж", проходит церемония оглашения Послания Президента Федеральному Собранию, сообщает пресс-служба Кремля.
В России необходимо сократить разрыв между пенсиями и зарплатой на момент окончания трудовой деятельности. "Будущее правительство должно подготовить программу поддержки и повышения качества жизни людей старшего поколения", сказал президент Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному Собранию.
"Россия в ближайшее десятилетие должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза", — сказал глава государства.
Президент РФ, кроме того, поставил задачу за шесть лет вдвое снизить уровень бедности.
"Мы должны обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за шесть лет, как минимум, вдвое снизить уровень бедности", — сказал Путин, пишет bfm.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.