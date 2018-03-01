Путин сообщил о создании в России нового подводного беспилотника

"В России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные двигаться на большой глубине, я бы, знаете, сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок самых современных торпед и всех видов, даже самых скоростных, надводных кораблей. Это просто фантастика", — сказал Владимир Путин.

По его словам, данные подводные беспилотники обладают низкой шумностью и высокой манёвренностью, поэтому они практически неуязвимы для противника, пишет RT. Они способны двигаться на межконтинентальную дальность со скоростью, которая превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед и скоростных надводных кораблей.

Владимир Путин отметил, что пока нет средств, которые бы могли противостоять этому аппарату. Новые подводные беспилотники можно будет оснащать обычным и ядерным оружием.