Мгновенный ответ: Путин объяснил, чем чревато применение ядерного оружия против России

Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет рассматриваться как ядерное нападение, сказал президент Владимир Путин в ходе сегодняшнего послания Федеральному Собранию РФ, и подчеркнул, что ответ будет мгновенным.
Владимир Путин,
президент Российской Федерации:
Любое применение ядерного оружия против России или её союзников — малой, средней, да какой угодно мощности — мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным.
Послание Путина длилось почти два часа.
Президент заявил о начале активной фазы испытаний ракетного комплекса "Сармат" и сообщил о создании в России нового подводного беспилотника.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.