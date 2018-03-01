Мгновенный ответ: Путин объяснил, чем чревато применение ядерного оружия против России

Любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет рассматриваться как ядерное нападение, сказал президент Владимир Путин в ходе сегодняшнего послания Федеральному Собранию РФ, и подчеркнул, что ответ будет мгновенным.

Владимир Путин,

президент Российской Федерации: Любое применение ядерного оружия против России или её союзников — малой, средней, да какой угодно мощности — мы будем рассматривать как ядерное нападение на нашу страну. Ответ будет мгновенным. Послание Путина длилось почти два часа. Президент заявил о начале активной фазы испытаний ракетного комплекса "Сармат" и сообщил о создании в России нового подводного беспилотника.