Путин: в России есть гиперзвуковое оружие

Глава государства отметил, что все страны с высоким уровнем научного потенциала "активно разрабатывают гиперзвуковое оружие".

Этот новый комплекс может поразить цель на расстоянии более 2 тысяч километров обычной или ядерной боеголовкой. Системы ПВО и ПРО не могут "угнаться" за гиперзвуковым "Кинжалом", отметил Владимир Путин.

Президент рассказал, что с 1 декабря 2017 года гиперзвуковой комплекс проходит опытно-боевую эксплуатацию в войсках Южного военного округа.

Сообщается, что ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, поэтому может маневрировать на всех участках траектории полета.