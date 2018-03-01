Путин: в России есть гиперзвуковое оружие

В России создали новейшую авиационную гиперзвуковую система "Кинжал". Этот авиационный комплекс может летать в 10 раз быстрее звука. Об этом в послании Федеральному собранию заявил президент Владимир Путин.
Глава государства отметил, что все страны с высоким уровнем научного потенциала "активно разрабатывают гиперзвуковое оружие".
Этот новый комплекс может поразить цель на расстоянии более 2 тысяч километров обычной или ядерной боеголовкой. Системы ПВО и ПРО не могут "угнаться" за гиперзвуковым "Кинжалом", отметил Владимир Путин.
Президент рассказал, что с 1 декабря 2017 года гиперзвуковой комплекс проходит опытно-боевую эксплуатацию в войсках Южного военного округа.
Сообщается, что ракета, летящая с гиперзвуковой скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, поэтому может маневрировать на всех участках траектории полета.
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