Кадыров предложил оставить Путина во главе страны до тех пор, "пока во здравии"

"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства, — заявил Кадыров в интервью "Интерфаксу". И подчеркнул, что это его личное мнение, и он его не меняет.

"Сейчас у Путина нет альтернативы", — добавил глава Чечни.

Рамзан Кадыров напомнил, что примеры, когда национальный лидер правит больше двух сроков, есть в других государствах: в КНР приняли решение не ограничивать полномочия Си Цзиньпина двумя сроками, а в Германии Ангела Меркель остается на своем посту уже в четвертый раз, пишет ura.ru.

Кадыров уверен, что самого Путина об этом спрашивать не нужно. Инициировать решение должны народ, Совет Федерации, Госдума. "Собрать подписи и вынести на всенародный референдум, — объяснил Кадыров. — Я уверен, в итоге все поддержат это".

Президент РФ Владимир Путин одержал победу на выборах 18 марта. 7 мая состоится его инаугурация. Прямая линия с Путиным состоится после инаугурации.