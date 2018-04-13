Кадыров предложил оставить Путина во главе страны до тех пор, "пока во здравии"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил за то, чтобы продлить президентский срок для действующего главы государства Владимира Путина. Альтернативы ему Кадыров не видит.
"Пока нынешний президент во здравии, мы не должны думать о другом главе государства, — заявил Кадыров в интервью "Интерфаксу". И подчеркнул, что это его личное мнение, и он его не меняет.
"Сейчас у Путина нет альтернативы", — добавил глава Чечни.
Рамзан Кадыров напомнил, что примеры, когда национальный лидер правит больше двух сроков, есть в других государствах: в КНР приняли решение не ограничивать полномочия Си Цзиньпина двумя сроками, а в Германии Ангела Меркель остается на своем посту уже в четвертый раз, пишет ura.ru.
Кадыров уверен, что самого Путина об этом спрашивать не нужно. Инициировать решение должны народ, Совет Федерации, Госдума. "Собрать подписи и вынести на всенародный референдум, — объяснил Кадыров. — Я уверен, в итоге все поддержат это".
Президент РФ Владимир Путин одержал победу на выборах 18 марта. 7 мая состоится его инаугурация. Прямая линия с Путиным состоится после инаугурации.
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