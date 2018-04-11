Медведев рассказал, когда он и правительство сложат полномочия

Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru. Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru.

Дмитрий Медведев,

председатель правительства РФ:

— Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции.

Это сообщение премьер-министр сделал во время выступления в Госдуме, где зачитал отчет о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

Также Медведев рассказал депутатам, что все, что сделало правительство за эти годы — это результат общего труда с парламентариями.

Дмитрий Медведев заявил, что за прошедшие шесть лет законами стали свыше полутора тысяч инициатив, которые подготовило правительство. Он также поблагодарил весь депутатский корпус за совместную работу.