Медведев рассказал, когда он и правительство сложат полномочия

Сегодня, 17:05.
Политика

11 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал дату сложения своих полномочий и полномочий возглавляемого им кабмина, передает "Интерфакс". По его словам, эта дата определяется законом и зависит от инаугурации президента.

Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Фото: kremlin.ru.

Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:

— Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции.

Это сообщение премьер-министр сделал во время выступления в Госдуме, где зачитал отчет о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.

Также Медведев рассказал депутатам, что все, что сделало правительство за эти годы — это результат общего труда с парламентариями.

Дмитрий Медведев заявил, что за прошедшие шесть лет законами стали свыше полутора тысяч инициатив, которые подготовило правительство. Он также поблагодарил весь депутатский корпус за совместную работу.

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