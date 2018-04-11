Медведев рассказал, когда он и правительство сложат полномочия

11 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев назвал дату сложения своих полномочий и полномочий возглавляемого им кабмина, передает "Интерфакс". По его словам, эта дата определяется законом и зависит от инаугурации президента.
Дмитрий Медведев,
председатель правительства РФ:
— Страна выбрала президента. И 7 мая, после инаугурации, правительство сложит свои полномочия согласно Конституции.
Это сообщение премьер-министр сделал во время выступления в Госдуме, где зачитал отчет о деятельности правительства за прошедшие шесть лет.
Также Медведев рассказал депутатам, что все, что сделало правительство за эти годы — это результат общего труда с парламентариями.
Дмитрий Медведев заявил, что за прошедшие шесть лет законами стали свыше полутора тысяч инициатив, которые подготовило правительство. Он также поблагодарил весь депутатский корпус за совместную работу.
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