Playboy представил свою сборную на ЧМ-2018 по футболу 18+

Сегодня, 07:59.
Жизнь

Перед ЧМ-2018, который стартует в России 14 июня, журнал Playboy не остался в стороне и поддался футбольному настроению, собрав команду. 11 прекрасных девушек сражаются за свой "трофей".

Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.
Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com.

На сайте журнала открыто голосование за "футболисток". Победительнице, набравшей больше всего голосов, достанется главный приз - обложка Playboy.

 

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