Playboy представил свою сборную на ЧМ-2018 по футболу 18+

Перед ЧМ-2018, который стартует в России 14 июня, журнал Playboy не остался в стороне и поддался футбольному настроению, собрав команду. 11 прекрасных девушек сражаются за свой "трофей".

Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. Сборная по футболу от Playboy. Фото: http://playboyrussia.com. На сайте журнала открыто голосование за "футболисток". Победительнице, набравшей больше всего голосов, достанется главный приз - обложка Playboy.