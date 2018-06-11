Как барнаульские девушки открывают пляжный сезон

Как только погода в Барнауле стала похожа на летнюю, в городе стали оперативно открываться пляжи и бассейны. А на них стали появляться красивые девушки в купальниках. Если вам еще не удалось открыть пляжный сезон, можно хотя бы посмотреть, как это сделали другие. И позавидовать.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/_____anele_____.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/yana_kozak_singer.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/vikulia_meshalkina_pp.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/bu.o.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/nataliabasenock.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/ana_chudova.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/2gorte.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/_____anele_____.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/anastasiasokhrynina.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/nataliyacheraneva.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/k_dariaa.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/2gorte.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/bu.o.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/yana_kozak_singer.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/ana.shel.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/olgagorte.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/inozemtseva_ann.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/vikuchi11.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/_olesya_olesya_.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/mashasartakova.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/akenteva_27.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/natalija_demid.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/gulyaevaevgeniya.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/julia_marit.
Барнаульские девушки открыли пляжный сезон. Фото: instagram.com/natali_pashinina.
Где искупаться в Барнауле, пока не открылся городской пляж, читайте здесь.
А на одном из городских бассейнов даже побывал Арсений Бородин:
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