В Барнауле перенесли открытие городского пляжа

Ранее пляж хотели открыть 10 июня. Однако часть его территории затопило. Также из-за подъема уровня воды в Оби невозможно обследовать речное дно.

Дату открытия пляжа сообщат позднее.

Напомним, всего в Алтайском крае в 2018 году планируют открыть 59 мест отдыха у воды.