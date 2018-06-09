В Барнауле перенесли открытие городского пляжа на острове Помазкин из-за высокого уровня воды в Оби, сообщает официальный сайт города.
Ранее пляж хотели открыть 10 июня. Однако часть его территории затопило. Также из-за подъема уровня воды в Оби невозможно обследовать речное дно.
Дату открытия пляжа сообщат позднее.
Напомним, всего в Алтайском крае в 2018 году планируют открыть 59 мест отдыха у воды.
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