Куда пойти купаться в Барнауле, пока не открылся городской пляж

Городской пляж на острове Помазкин обещают открыть на следующей неделе — если река не подведет. А погода стоит такая, что купаться хочется уже сейчас. В Барнауле уже открылся один пляж и есть несколько открытых бассейнов, которые либо уже работают, либо скоро начнут. Altapress.ru узнал, куда и когда можно сходить, и сколько это будет стоить.
Пляж "Солнечный"
Открылся 7 июня. Пляж находится в 15 минутах езды от Барнаула (можно добраться на маршрутных такси №202, 203, 269 либо автобусом №112).
Что предлагают посетителям: кафе, лежаки и зонтики, горки и вышка для прыжков воду, игровая площадка, зона купания для детей.
Адрес: с. Солнечное, ул. Кольцевая, 1
Время работы: с 10.00 до 21.00
Цена: 400 рублей на весь день для взрослых, 300 рублей для детей.
Спорткомплекс "Обь"
Открытые бассейны начнут работать с 8 июня. Их два: взрослый и детский.
Что предлагают посетителям: шезлонги, надувные игрушки и доски для плавания, инвентарь для волейбола и водного поло, кафе.
Адрес: ул. Папанинцев, 96.
Время работы: с 10.00 до 20.00.
Цены:
- сеанс 45 минут: дети до 7 лет — 80 рублей, школьники — 140 рублей, взрослые — 170 рублей;
- билет на весь день (более 3 часов): дети до 7 лет — 250 рублей, школьники — 400 рублей, взрослые — 550 рублей;
- два часа купания одного взрослого с одним ребенком — 400 рублей;
- зона повышенной комфортности: 100 рублей за 45 минут, 400 рублей на день;
- абонемент на 10 дней купания подряд — 1 500 рублей.
Бассейны фитнес-клуба "Адриатика"
Работают три теплых бассейна: два детских и один взрослый. Все бассейны снабжены системой очистки и поддерживают температуру +30°С.
Что предлагают посетителям: тенты и зонтики, лежаки, раздевалки, душ, детский бассейн, музыкальное оборудование с танцполом, кафе и бар.
Адрес: ул. Попова, 167.
Время работы: с 10.00 до 20.00.
Цены: 400 рублей на весь день для взрослых, дети до 12 лет — 200 рублей, дети до 3 лет бесплатно.
Бассейны в парк-отеле "Чайка"
Расположен в сосновом бору в 20 минутах езды от Барнаула. Есть бассейны для взрослых и детей. Открывается с 8 июня.
Что предлагают посетителям: шезлонги, кафе, раздевалки, душ, спортивные площадки.
Адрес: пос. Борзовая Заимка, ул. Пионерская Долина, 4.
Время работы: с 9.00 до 22.00.
Цены: вход 400 рублей для взрослых в выходные, 300 рублей в будни; дети до 10 лет — 300 рублей, дети до 3 лет бесплатно.
Комплекс бассейнов "Пляж в Парке"
Находится рядом с парком спорта Смертина. Откроется 9 июня.
Что предлагают посетителям: шезлонги, зонтики, кафе, спортивные площадки, раздевалки, душ.
Адрес: ул. Энтузиастов, 12в.
Время работы: с 10.00 до 21.00.
Цены: не изменились с прошлого года: 500 рублей на весь день для взрослых (после 18 часов — 300 рублей), 250 рублей для детей до 14 лет, дети до 3 лет бесплатно.
Бассейн "Крыша"
Бассейн откроется на следующей неделе. До этого вход свободный (для тех, кто хочет просто позагорать).
Что предлагают посетителям: шезлонги, бар, раздевалки, душ.
Адрес: ул. Мало-Олонская, 28 (ТЦ "Воскресенье" ).
Время работы: с 10.00 до 21.00.
Цены: 400 рублей за день для взрослых, 200 рублей — дети от 7 до 12 лет, дети до 7 лет бесплатно.
Бассейн в велнес-клубе "Магис Спорт"
С 1 июня открылся бассейн на крыше клуба на Взлетной. Туда могут попасть не только владельцы карт.
Что предлагают посетителям: площадка с шезлонгами и зоной для занятий фитнесом.
Адрес: ул. Взлетная, 25.
Время работы: с 6.00 до 21.00.
Цена: 800 рублей за день. Столько стоит абонемент на разовое посещение бассейна и всех остальных секций клуба.
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