В Барнауле готовятся открыть первый пляж

6 июня сотрудники МЧС начнут проверять алтайские пляжи. Одним из первых проверят пляж "Солнечный" за Новоалтайском. Всего в 2018 году планируется открыть 59 мест отдыха у воды, сообщают в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю.

Спасатели просят соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде и выбирать проверенные и специально оборудованные пляжи.