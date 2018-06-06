В Барнауле готовятся открыть первый пляж

МЧС Алтайского края собирается открыть первый пляж в этом году. Но спасатели просят не рисковать и не торопиться с купанием: вода еще слишком холодная.
6 июня сотрудники МЧС начнут проверять алтайские пляжи. Одним из первых проверят пляж "Солнечный" за Новоалтайском. Всего в 2018 году планируется открыть 59 мест отдыха у воды, сообщают в государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Алтайскому краю.
Спасатели просят соблюдать правила безопасности при отдыхе на воде и выбирать проверенные и специально оборудованные пляжи.
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