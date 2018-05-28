Жгли на пляже. На Алтае провели огненное шоу на реке

В Бийске прошел фестиваль водных фонариков. 27 мая 2018 года. Фото: Наталья Злобина vk.com/biysk_all. Файершоу на фестивале водных фонариков. Бийский городской пляж, 27 мая 2018 года. Фото: Anatoliy Voronov vk.com/biysk_all. Файершоу на фестивале водных фонариков. Бийский городской пляж, 27 мая 2018 года. Фото: Anatoliy Voronov vk.com/biysk_all. Файершоу на фестивале водных фонариков. Бийский городской пляж, 27 мая 2018 года. Фото: Anatoliy Voronov vk.com/biysk_all. Файершоу на фестивале водных фонариков. Бийский городской пляж, 27 мая 2018 года. Фото: Anatoliy Voronov vk.com/biysk_all. Файершоу на фестивале водных фонариков. Бийский городской пляж, 27 мая 2018 года. Фото: Anatoliy Voronov vk.com/biysk_all. Файершоу на фестивале водных фонариков. Бийский городской пляж, 27 мая 2018 года. Фото: Anatoliy Voronov vk.com/biysk_all. Файершоу на фестивале водных фонариков. Бийский городской пляж, 27 мая 2018 года. Фото: Anatoliy Voronov vk.com/biysk_all. Файершоу на фестивале водных фонариков. Бийский городской пляж, 27 мая 2018 года. Фото: Anatoliy Voronov vk.com/biysk_all.

Праздник провели на городском пляже за понтонным мостом. Гостей мероприятия ждали огненно-пиротехническое шоу, живая музыка скрипки и саксофона, тысячи огоньков на водной глади. Организаторы заявляли, что фонариков будет тысячи, но зрители считают, что их было меньше.