Барнаульцы массово вышли гулять на недостроенную набережную. Как она выглядит?

Сегодня, 18:10.
Жизнь

На строящейся барнаульской набережной образовался ажиотаж: в жаркие майские выходные там массово гуляли гости и жители города. На скамейках не было свободных мест, некоторые горожане уже загорали. Корреспонденты altapress.ru также побывали на набережной и посмотрели, в каком она состоянии.

Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.

Набережная до сих пор официально не запущена. Но, по данным официального сайта города, она практически готова к открытию.

Накануне строители разобрали выходы на набережную — теперь к ней можно спуститься из Нагорной парка по новой лестнице.

Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.

Набережная уже в основном вымощена плиткой, но стройка еще идет. Здесь пахнет краской: рабочие продолжают работы по ремонту и благоустройству.При этом на втором уровне набережной по бетону уже пошли трещины.

Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.

Очевидцы отмечают, что на территории нового объекта много мусорок — причем все уже полные.

Любопытно, что еще до официального запуска барнаульцы успели массово разрисовать перила на оградах и лестнице.

Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.

Еще один любопытный факт: прогулочная зона достаточно длинная, но заканчивается в буквальном смысле ничем.

Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
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