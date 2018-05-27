Барнаульцы массово вышли гулять на недостроенную набережную. Как она выглядит?

Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.
Набережная до сих пор официально не запущена. Но, по данным официального сайта города, она практически готова к открытию.
Накануне строители разобрали выходы на набережную — теперь к ней можно спуститься из Нагорной парка по новой лестнице.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
Набережная уже в основном вымощена плиткой, но стройка еще идет. Здесь пахнет краской: рабочие продолжают работы по ремонту и благоустройству.При этом на втором уровне набережной по бетону уже пошли трещины.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
Очевидцы отмечают, что на территории нового объекта много мусорок — причем все уже полные.
Любопытно, что еще до официального запуска барнаульцы успели массово разрисовать перила на оградах и лестнице.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
Еще один любопытный факт: прогулочная зона достаточно длинная, но заканчивается в буквальном смысле ничем.
Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную.
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