Барнаульцы массово вышли гулять на недостроенную набережную. Как она выглядит?

Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru. Барнаульцы массово вышли на недостроенную набережную. Фото: altapress.ru.

Набережная до сих пор официально не запущена. Но, по данным официального сайта города, она практически готова к открытию.

Накануне строители разобрали выходы на набережную — теперь к ней можно спуститься из Нагорной парка по новой лестнице.

Набережная уже в основном вымощена плиткой, но стройка еще идет. Здесь пахнет краской: рабочие продолжают работы по ремонту и благоустройству.При этом на втором уровне набережной по бетону уже пошли трещины.

Очевидцы отмечают, что на территории нового объекта много мусорок — причем все уже полные.

Любопытно, что еще до официального запуска барнаульцы успели массово разрисовать перила на оградах и лестнице.

Еще один любопытный факт: прогулочная зона достаточно длинная, но заканчивается в буквальном смысле ничем.