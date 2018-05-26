На новой лестнице в Нагорный парк Барнаула обнаружили змею

Барнаульцы в паблике go-barnaul в инстаграме сообщают, что небольшая змейка выползла погреться на новую лестницу, которая веде в Нагорный парк со стороны Оби.
Судя по фотографиям, змею прогнали лопатой.
Очевидцы сообщают, что это скорее всего уж. Эти рептилии часто встречаются в нагорной части Барнаула и около воды.
Как выглядят ужи
Ужи обычно отличаются от других змей "жёлтыми ушами" — ярко выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Самки по размеру больше самцов, иногда достигают до 2,5 метров.
Питается в основном живыми лягушками, грызунами и реже рыбой. Врагами ужей являются аисты, хищные птицы и некоторые млекопитающие.
В апреле — мае у ужей начинается брачный период.
Опасны ли ужи
Ужи защищаются тем, что выделяют зловонный запах, отбивающий аппетит у охотника. Также ужи могут притворяться мертвыми. Для человека укус этой змеи не представляет опасности.
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