На новой лестнице в Нагорный парк Барнаула обнаружили змею

Судя по фотографиям, змею прогнали лопатой.

Очевидцы сообщают, что это скорее всего уж. Эти рептилии часто встречаются в нагорной части Барнаула и около воды.

Как выглядят ужи

Ужи обычно отличаются от других змей "жёлтыми ушами" — ярко выраженными отметинами на голове, чаще жёлтыми, но иногда белыми и оранжевыми. Самки по размеру больше самцов, иногда достигают до 2,5 метров.

Питается в основном живыми лягушками, грызунами и реже рыбой. Врагами ужей являются аисты, хищные птицы и некоторые млекопитающие.

В апреле — мае у ужей начинается брачный период.

Опасны ли ужи

Ужи защищаются тем, что выделяют зловонный запах, отбивающий аппетит у охотника. Также ужи могут притворяться мертвыми. Для человека укус этой змеи не представляет опасности.