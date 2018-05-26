Путин: мировая экономика может откатиться в далекое прошлое

Система международных отношений проходит серьезное испытание на прочность, заявил Путин. Он напомнил: раньше в общих правилах были зафиксированы свобода предпринимательства, торговли и инвестиций. Теперь же правилом становится нарушение правил: изъятия, ограничения, санкции.

Владимир Путин,

президент РФ:

— Все это стало официальным инструментом торговой политики ряда стран, и некоторые государства вынуждены принимать зеркальные меры.

В результате мир может прийти к системному кризису. Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста. Это может отбросить мировую экономику и торговлю далеко в прошлое, в эпоху натурального хозяйства, когда каждый был вынужден производить все сам, считает президент.

Путин полагает, что Всемирная торговая организация должна быть важнейшей площадкой для разрешения споров и для диалога. Отказываться от нее, не создав ничего взамен – разрушить сложившийся баланс, уверен Путин. Тогда не будет тогда ни истцов, ни ответчиков, решать будет только сила.

Владимир Путин,

президент РФ: