Путин: мировая экономика может откатиться в далекое прошлое

Политическая обстановка в мире может отбросить мировую экономику в эпоху натурального хозяйства, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Миру нужен полноценный торговый мир, цитирует президента "Российская газета".
Система международных отношений проходит серьезное испытание на прочность, заявил Путин. Он напомнил: раньше в общих правилах были зафиксированы свобода предпринимательства, торговли и инвестиций. Теперь же правилом становится нарушение правил: изъятия, ограничения, санкции.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Все это стало официальным инструментом торговой политики ряда стран, и некоторые государства вынуждены принимать зеркальные меры.
В результате мир может прийти к системному кризису. Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста. Это может отбросить мировую экономику и торговлю далеко в прошлое, в эпоху натурального хозяйства, когда каждый был вынужден производить все сам, считает президент.
Путин полагает, что Всемирная торговая организация должна быть важнейшей площадкой для разрешения споров и для диалога. Отказываться от нее, не создав ничего взамен – разрушить сложившийся баланс, уверен Путин. Тогда не будет тогда ни истцов, ни ответчиков, решать будет только сила.
Владимир Путин,
президент РФ:
— Нам нужны не торговые войны и даже не временное торговое перемирие, а полноценный торговый мир. Сама жизнь говорит, что роль доверия как фактора развития будет возрастать. Достойное будущее нельзя создавать в одиночку.
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