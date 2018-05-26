Путин: мировая экономика может откатиться в далекое прошлое

Сегодня, 08:29.
Политика

Политическая обстановка в мире может отбросить мировую экономику в эпоху натурального хозяйства, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Миру нужен полноценный торговый мир, цитирует президента "Российская газета".

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

Система международных отношений проходит серьезное испытание на прочность, заявил Путин. Он напомнил: раньше в общих правилах были зафиксированы свобода предпринимательства, торговли и инвестиций. Теперь же правилом становится нарушение правил: изъятия, ограничения, санкции.

Владимир Путин,
президент РФ:

— Все это стало официальным инструментом торговой политики ряда стран, и некоторые государства вынуждены принимать зеркальные меры.

В результате мир может прийти к системному кризису. Глобальное недоверие ставит под вопрос перспективы глобального роста. Это может отбросить мировую экономику и торговлю далеко в прошлое, в эпоху натурального хозяйства, когда каждый был вынужден производить все сам, считает президент.

Путин полагает, что Всемирная торговая организация должна быть важнейшей площадкой для разрешения споров и для диалога. Отказываться от нее, не создав ничего взамен – разрушить сложившийся баланс, уверен Путин. Тогда не будет тогда ни истцов, ни ответчиков, решать будет только сила.

Владимир Путин,
президент РФ:

— Нам нужны не торговые войны и даже не временное торговое перемирие, а полноценный торговый мир. Сама жизнь говорит, что роль доверия как фактора развития будет возрастать. Достойное будущее нельзя создавать в одиночку.

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