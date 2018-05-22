Россиян ожидает массовая замена электросчетчиков. Кто за это заплатит?

Итак, принципиальные решения в Минэнерго РФ приняты. Все электросчечики у всех потребителей страны, включая нас, граждан, должны стать "умными". А устанавливать их будут энергокомпании — они же будут их собственниками.

Об этом со всей определенностью сообщил 15 мая Вячеслав Кравченко, замминистра энергетики, на круглом столе "Ситуация на розничном рынке электроэнергии", организованном компанией "Интер РАО".

А вот о том, как к этого достичь, еще идут дискуссии. Законопроект о переходе к новой системе учета прошел первое чтение в Госдуме еще в ноябре 2017 года. Но с того момента у разработчиков и игроков рынка возникло много поправок.

Почему их хотят менять?

Интеллектуальные ("умные") счетчики автоматически и дистанционно передают показания в энергокомпанию — потребителю этим заниматься уже не придется. Они подают сигнал об аварии на сети. О несанкционированном вмешательстве. Могут дистанционно ограничить и даже отключить электричество неплательщику.

"Такие приборы учета существенно снижают издержки как сетевых, так и сбытовых компаний, в разы сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, минимизируют потери", — говорит замминистра Кравченко.

И даже более того: они сводят к минимуму хищения, надеются власти.

Ильнар Мирсияпов,

руководитель блока стратегии и инвестиций компании "Интер РАО:

— Сегодня воровство в том или ином виде распределяются на всех. Умный счетчик позволит выявить нерадивого потребителя и не перекладывать оплату на добросовестных.

В общем, власти видят в новых приборах решение многих проблем. К тому же первые результаты внедрения интеллектуального учета известны: в 2015–2016 годах "умные" счетчики установили эксперименту ради в Калининградской, Тульской и Ярославской областях. Потери электроэнергии сократились на 10-30%, по сообщению ряда СМИ.

Кто будет отвечать за счетчики?

Кто будет устанавливать "умные" счетчики? Точно не граждане. Большинство экспертов пришли к согласию: в многоквартирных домах их будут ставить сбытовые компании, в частных жилых домах и у юрлиц — сетевые.

Эти же компании станут и их собственниками: кто установил — тот и поставит себе на баланс и понесет за них полную ответственность. С одной оговоркой: крупные потребители, покупающие электроэнергию на оптовом рынке, будут владеть счетчиками, как и сейчас.

Валерий Нагорнов,

гендиректор "Алтайэнергосбыта":

— Это решение принято в интересах потребителей — ведь сетевые организации практически не контактируют с потребителями из многоквартирных домов.

Передавая ответственность за сохранность, поверку и замену счетчиков от граждан профессиональным участникам рынка, мы защищаем слабую сторону, уверена Наталья Невмержицкая, председатель правления ассоциации гарантирующих поставщиков и энергоснабжающих организаций.

Когда начнется замена?

Перестроить систему учета электроэнергии власти намерены не сразу. Подошел срок очередной поверки или счетчик сломался — вместо него поставят современный.

Но дату старта перестройки власти пока не называют. Возможно, это будет 1 января 2020 года. С этой времени выпуск морально устаревших (не "умных") счетчиков допускать не будет, пояснил Кравченко.

При этом промышленники готовы будут полностью перейти на производство счетчиков нового поколения в течение года, заверил замминистра.

Кто заплатит за замену?

Между тем, по данным Минэнерго, "умные" счетчики для физлиц стоят 3,5-7 тыс. рублей.

Иначе говоря, общие затраты на реформу учета предстоят немалые: только в зоне действия "Алтайэнергосбыта" в 2018 году закончится межповерочный интервал 28 тыс. приборов учета.

Получается, если бы закон уже вступил в силу, на их установку потребовалось бы не менее 100 млн рублей. Кто, по замыслу разработчиков реформы, за это заплатит?

Потребителям напрямую платить не придется, заверил Вячеслав Кравченко — затраты понесут энергетики. Хотя, разумеется, за все в конечном итоге платит потребитель, признал он.

Увеличатся ли тарифы?

Чиновники успокаивают: к росту тарифов реализация программы не приведет. Несмотря на затраты, которые понесут энергокомпании.

Виталий Королев,

замруководителя ФАС:

— Прогноз социально-экономического развития, который утверждается правительством ежегодно, закладывает возможность роста тарифа для населения порядка 5% в год. То есть больше чем на 5% в среднем по России роста тарифа не будет.

К тому же, по словам Вячеслава Кравченко, стоимость счетчика, которую можно учесть при расчете тарифа для энергокомпании, власти ограничат. "Это будет стимулировать производителей снижать стоимость приборов учета", — считает чиновник.

Заплатят из экономии

Вывод, что новые затраты не приведут к росту тарифа, чиновники объясняют так. Установка "умных" счетчиков приведет к экономии — причем, не только у потребителей, но и у энергокомпаний.

Виталий Королев,

замруководителя ФАС:

— Сократятся потери, будет налажена более качественная работа с неплательщиками, собираемость платежей возрастет.

Хватит ли этой экономии на покрытие всех затрат на новые счетчики? В этом антимонопольщик не уверен. Он полагает: если не хватит, дополнительные средства включат в общий тариф и, вероятно, переложат на прочих потребителей, включая промышленных.

В любом случае, ФАС выступает за то, чтобы экономия сохранялась в энергокомпании и не исключалась из тарифа, как это происходит сегодня.

Виталий Королев,

замруководителя ФАС:

— ФАС за то, чтобы эту экономию ресурсоснабжающая организация могла использовать, в том числе, на установку интеллектуальных приборов учета.

Тормоз для розницы

Надо сказать, что не все детали реформы пока получили поддержку в экспертном сообществе. К примеру, та же Наталья Невмержицкая не уверена, что ответственность за счетчики надо снимать с промпредприятий, имеющих службу главного энергетика.

Первый зампред комитета Госдумы Сергей Есяков полагает: такая конструкция приведет к тому, что жильцы многоквартирных домов будут жестко привязаны сбытовым компаниям.

Сергей Есяков,

зампред комитета Госдумы по энергетики:

— Это будет тормозом для развития розничного рынка электроэнергии, о котором в Минэнерго активно говорили в последние годы, потому что затруднит переход потребителей к другому поставщику.

Впрочем, в ФАС, судя по словам Виталия Королева, опасения депутата не разделяют. В переходе от одного "сбыта" к другому заинтересованы, в первую очередь, юрлица. А с ними проблем не будет. Ведь собственниками их счетчиков будут сетевые компании, которым, по мнению чиновника, не важно, с каким поставщиком электричества работает юрлицо.

Законопроект предполагается принять во втором и третьем чтении уже в 2018 году.