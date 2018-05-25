Алтайские депутаты введут наказание за граффити и парковку на газонах

Сегодня, 07:50.
Жизнь

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания введут штрафы за нарушения благоустройства в городах и селах региона. Раньше конкретные "преступления" в законе об административной ответственности прописаны не были. Раскошелиться придется тем, кто паркуется на газонах, рисует на стенах, не убирает мусор и снег и т.д.

Мастера парковки.
Мастера парковки. Фото: auto.mirtesen.ru.

Согласно проекту закона, который депутаты рассмотрят на сессии 31 мая, наказания будут следующими:

  • для граждан — от 500 до 3 тыс. рублей,
  • для должностных лиц — 1-10 тыс. рублей,
  • для юрлиц — 5-50 тыс. рублей.

Штрафовать будут за:

  • несвоевременную очистку территорий общего пользования от листвы, веток и снега
  • мойку транспорта в местах общего пользования (только для граждан)
  • нарушение правил содержания внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций (только для должностных и юрлиц)
  • нарушение правил освещения в муниципалитете, включая архитектурную подсветку зданий (только для должностных и юрлиц)
  • размещение объявлений в не предназначенных местах, а за также самовольное нанесение рисунков и надписей на объектах благоустройства
  • размещение транспорта на газоне или территории с другими зелеными насаждениями
  • перемещение, снос, ненадлежащее содержание скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей, других элементов благоустройства, расположенных на территориях общего пользования, детских, игровых и спортивных площадках
  • нарушение организации ливневок (только для должностных и юрлиц)
  • нарушения при проведении земляных работ
  • выпас сельхозживотных и домашней птицы за пределами специально отведенных для этого мест

Кто будет штрафовать?

Составлять протоколы о таких нарушениях по закону должны уполномоченные лица местных администраций, а решения о наказании — административные комиссии. Они работают и сейчас.

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