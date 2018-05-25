Алтайские депутаты введут наказание за граффити и парковку на газонах

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания введут штрафы за нарушения благоустройства в городах и селах региона. Раньше конкретные "преступления" в законе об административной ответственности прописаны не были. Раскошелиться придется тем, кто паркуется на газонах, рисует на стенах, не убирает мусор и снег и т.д.

Согласно проекту закона, который депутаты рассмотрят на сессии 31 мая, наказания будут следующими: для граждан — от 500 до 3 тыс. рублей,

для должностных лиц — 1-10 тыс. рублей,

для юрлиц — 5-50 тыс. рублей. Штрафовать будут за: несвоевременную очистку территорий общего пользования от листвы, веток и снега

территорий общего пользования от листвы, веток и снега мойку транспорта в местах общего пользования (только для граждан)

в местах общего пользования (только для граждан) нарушение правил содержания внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций (только для должностных и юрлиц)

и ограждающих конструкций (только для должностных и юрлиц) нарушение правил освещения в муниципалитете, включая архитектурную подсветку зданий (только для должностных и юрлиц)

в муниципалитете, включая архитектурную подсветку зданий (только для должностных и юрлиц) размещение объявлений в не предназначенных местах, а за также самовольное нанесение рисунков и надписей на объектах благоустройства

в не предназначенных местах, а за также самовольное нанесение рисунков и надписей на объектах благоустройства размещение транспорта на газоне или территории с другими зелеными насаждениями

или территории с другими зелеными насаждениями перемещение, снос , ненадлежащее содержание скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей, других элементов благоустройства, расположенных на территориях общего пользования, детских, игровых и спортивных площадках

, ненадлежащее содержание скамеек, урн, бордюров, ограждений, указателей, других элементов благоустройства, расположенных на территориях общего пользования, детских, игровых и спортивных площадках нарушение организации ливневок (только для должностных и юрлиц)

(только для должностных и юрлиц) нарушения при проведении земляных работ

выпас сельхозживотных и домашней птицы за пределами специально отведенных для этого мест Кто будет штрафовать? Составлять протоколы о таких нарушениях по закону должны уполномоченные лица местных администраций, а решения о наказании — административные комиссии. Они работают и сейчас.