"Испоганили фасад": барнаульцы критикуют новую отделку домов на красной линии

Отделка на пр. Ленина, 75. Фото: Группа "Шпиль" в Facebook.com. Отделка на пр. Ленина, 75. Фото: Группа "Шпиль" в Facebook.com. Отделка на пр. Ленина, 75. Фото: Группа "Шпиль" в Facebook.com. Отделка на пр. Ленина, 75. Фото: Группа "Шпиль" в Facebook.com. Отделка на пр. Ленина, 75. Фото: Группа "Шпиль" в Facebook.com.

Игорь Янцен,

участник группы "Шпиль - Барнаульское городское сообщество":

Никогда не было и вот опять - девиз нашего города. В очередной раз испоганили фасад у "сталинки" на красной линии. Вот такой креатив. Надеюсь, наши чиновники выявят вредителей и накажут по всей строгости закона.

Впрочем, между участниками завязалась дискуссия. Один из комментаторов заявил, что есть правила рынка: магазин не будет доходным, если в нем "ведется торговля модными шмутками для граждан 18-20 лет с фасадом здания 80-и летней давности".

Эдуард Эсперанто,

участник группы "Шпиль - Барнаульское городское сообщество":

Так, что если хотите сделать мёртвый старый центр, то сохраняйте исторический вид. А если хотите получать доход с недвижимости, живите по условиям бизнеса. Тогда будут хоть какие-то деньги . Либо "историческая" смерть, либо компромисс.

Янцен, впрочем, возразил, что логика "загадить город ради развития бизнеса" глупая.

Тем временем внешний облик зданий в Барнауле является темой дискуссий уже давно. В частности, горячие споры шли между властями города и бизнесом по поводу вывесок и рекламы на фасадах. Освобождать старые дома от "базарных" вывесок начали еще в 2014 году. После долгих обсуждения депутаты Барнаульской гордумы 22 декабря 2017 года утвердили новые правила размещения в городе наружной рекламы.