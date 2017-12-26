"Год рожали документ, а получился не очень". В Барнауле приняли новые правила для наружной рекламы

Для начала напомним суть нового подхода к размещению в Барнауле "наружки".

Вся территория Барнаула разделена на шесть зон. Для каждой из них есть свои допустимые виды рекламных конструкций.

Если в мае 2016 года новый мэр Барнаула разрешил своим постановлением только семь их типов и видов, причем только крупноформатных (из-за чего самая простая и доступная для малого бизнеса реклама стала незаконной), то теперь их намного больше.

Что изменилось?

Но с момента, когда проект впервые выставили на публичное обсуждение, в него внесли новые изменения. Главное из них — количество допустимых после обсуждения стало еще больше.

К примеру, в зоне туркластера к числу допустимых добавили пиллар (двух- или трехстороннюю отдельно стоящую конструкцию) и имиджевую рекламную конструкцию на зданиях и сооружениях.

Имиджевая рекламная конструкция — наименование предприятий, организаций, с использование товарного знака, логотипа, которая выполняется объемными буквами с плоской подложкой или без нее. Размещается на зданиях и сооружениях.

Во вторую зону (центральную общественно-деловую) — пиллар, сити-борд (крупноформатная конструкция — щит на одной опоре) и ряд конструкций на зданиях.

Алексей Бобров,

руководитель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула:

— На сегодня постановлением администрации города о типах и видах рекламных конструкций на территории города допускается только семь типов и видов рекламных конструкций. И не допускается любая реклама на фасадах. Новым решением разрешается до 10 видов рекламных конструкций на фасадах и 20 видов наземных. То есть мы увеличиваем до 30 позиций.

Поворачиваемся спиной

И все же это депутатов не удовлетворило.

Алексей Ельников,

депутат БГД ("Единая Россия"):

— Год мы этот документ рожали и в итоге у нас не очень ладный получился. И все равно придется в следующем году вносить в него изменения.

Ельников сказал, что фирмы готовы сами устанавливать остановочные павильоны как рекламные конструкции. Причем, как рассказал altapress.ru другой депутат БГД, за последние годы за счет бюджета ни одного такого павильона вообще не установили. Мэрия экономит на возведении павильонов (а это стоит 130 тыс. рублей) и могла бы еще и пополнять бюджет.

Алексей Ельников,

депутат БГД ("Единая Россия"):

— А мы почему-то поворачиваемся к ним спиной.

Мэрия за воздушность

Спорным, как оказалось, был вопрос, разрешать ли рекламу только на боковых стенках остановочных павильонов (как настаивала мэрия) или же на задней тоже (о чем говорили депутаты).

В мэрии полагали, что задняя стенка должна оставаться прозрачной и "создавать воздушность рекламной конструкции". Депутаты говорили: меньше рекламная площадь — дороже реклама. А ведь на остановочных павильонах рекламируется малый бизнес, и он не сможет платить дороже.

Пока принят вариант мэрии.

Юрий Ряполов,

зампредкомитета по бюджету, налогам и финансам: Обратите внимание:

— Задние стенки остановочного павильона полностью увешаны объявлениями и прочим. У администрации нет ни возможности, ни средств за этим ухаживать. То у нас ТОСы этим занимаются, то районные администрации изыскивают какие-то средства. Если есть реклама на павильонах, за этим ухаживают агентства, потому что они на этом зарабатывают и содержат в нормальном виде.

Не разрешили "раскладушки"

Кроме того, оказалось, что проект вообще не предусматривает установку в городе такой простой и популярной в других городах конструкции как "раскладушка" — штендер. Алексей Бобров затруднился объяснить, почему ее нет, но предложил депутатам пока принять правила в их нынешнем виде.

Юрий Ряполов,

зампредкомитета по бюджету, налогам и финансам:

— Жизнь докажет, что эти раскладушки крайне необходимы, потому что их все равно будут ставить. А мы с ними будем воевать.

В конечном итоге Алексей Бобров сказал, что готов вернуться к обсуждению. И по настоянию депутатов, это записали в протокол.

Факт

Согласно новым правилам размещения наружной рекламы в Барнауле, допустимый цвет многих рекламных конструкций в городе (включая остановочные павильоны) —светло-серый металлик.

Цвет афишного стенда не оговаривается. Афишный стенд может быть трех видов: из металлического каркаса с элементами чугунного архитектурного литья и карманами для рекламы из стеклопластика или оргстекла и такое же, но без чугуна. Третий вариант — просто афишный стенд без чугуна и карманов.