"Не смейте принимать". Новый проект размещения наружки в Барнауле вызвал протест бизнеса

С мая 2016 года в городе разрешены только крупноформатные конструкции наружной рекламы, слишком дорогие для малого бизнеса. Постановление, подписанное главой Барнаула Сергеем Дугиным, поставило вне закона большую часть других типов наружки.

И этот небольшой пятистраничный документ, которые не обсудили предварительно с бизнесом, породил массу проблем, которые до сих пор не решены.

Татьяна Ларина

член правления АСП:

— Я спросила в УФАС, скажите, а я могу написать и вывесить в своем окне, что у меня в магазине скидки? Не можете.

Потери несут не только предприниматели, которые не могут рекламировать свою деятельность, но и бюджет — ведь за установку рекламы городу поступает арендная плата.

И вот теперь требованиям бизнес-сообщества власти, казалось бы, пошли навстречу. В проекте решения гордумы количество допустимых рекламных конструкций существенно увеличилось. При этом территория города разбита на зоны, и типы наружки определены для каждой из них.

Рекламное зонирование

Итак, согласно проекту решения гордумы, вся территория Барнаула разбита на шесть зон.

В первой зоне (туркластер) возможны всего три типа конструкций: сити-формат (короб 1,2x 1,8 метров на одной опоре), реклама на остановочном павильоне и афишный стенд.

Во второй зоне (центральной общественно-деловой) к этому набору добавляется еще и индивидуальная стела. В третьей плюсуются еще несколько вариаций щитов на одной или двух опорах, а также флаговая установка и скамейка с рекламным модулем и конструкции на зданиях.

В четвертой (трассы федерального и краевого значения) разрешены только три типа, и все крупноформатные: билборд (щит на одной опоре), суперборд (щит на двух опорах) и суперсайт (щит особо крупного формата).

В пятой зоне (места массовых мероприятий) — в основном, те же виды, что и в третьей.

Шестая зона (в нее входит все, что не вошло в первые пять зон: жилые и общественно-деловые территории и улицы) предусматривает 15 видов, в том числе на зданиях — крышные конструкции, видеоэкран, медиа-фасад и лайтбокс.

Территория туркластера "Барнаул – горнозаводской город". Центральная общественно-деловая зона: в нее, например, входит четная сторона проспекта Красноармейского от ул. Гоголя до пр. Строителей, нечетная сторона пр. Строителей от Красноармейского до Ленина, ул. Советская (нечетная сторона в границах красных линий), четная сторона пр. Калинина от площади Октября до ул. Профинтерна и многие другие. Промышленная зона. Территории трасс федерального и краевого значения: автодороги А-322 и М-52 "Чуйский тракт", мостовой переход через Обь в Барнауле", автодорога "Барнаул-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области", объездная дорога в обход г.Барнаула", Гоньбинский тракт. Территории с особыми требованиями размещения рекламных конструкций: места проведения массовых мероприятий, территории мостов, крупных автотранспортных развязок, а также прилегающие к торговым, торгово-офисным, торгово-развлекательным, деловым центрам, промышленным объектам, аэропорту. Территории общественно-деловых, жилых зон и уличной дорожной сети. Сюда входит все, что не включено в зоны 1-5.

Ответите за уничтожение

Проект решения выставили на публичное обсуждение, и представители бизнес-сообщества отреагировали на него, мягко говоря, без восторга.

Татьяна Ларина,

член правления АСП:

— Обращаюсь к депутатам Городской думы и лично к мэру Барнаула. Не смейте принимать этот законодательный акт! В противном случае на вашей совести будет лежать уничтожение малого предпринимательства города. Город — это рабочий организм, а не музей. Его развитие зависит от развития экономики. Чтобы развиваться, нужна широкая разрешительная деятельность, а постоянные ограничения сковывают инициативу, творчество и убивают желание заниматься бизнесом.

Ларина пояснила, что в первой зоне (туркластере) и второй (общественно-деловая), то есть на центральных улицах Барнаула, полностью запрещены все формы фасадной и любой другой рекламы как раз там, где работают предприниматели. Более того, на всей территории города запрещены бюджетные, то есть доступные по цене, конструкции типа брандмауэров (настенных панно).

Замечания АСП Татьяна Ларина направила в гордуму.

Крупняк захватит рынок

Отзывы Союза рекламистов Барнаула направил в гордуму и его председатель Валерий Зырянов, сообщил он altapress.ru. Они тоже далеко не положительные.

В союзе рекламистов полагают, что издержки рекламных компаний по изготовлению и размещению конструкций, предусмотренных проектом, увеличатся. Ну, а затраты придется переложить на заказчиков — по крайней мере, частично.

Если проект примут в его нынешнем виде, небольшие рекламные агентства покинут рынок, а их участки под конструкции "захватят" более крупные компании, прогнозируют в союзе. Результатом же станет монополизация рынка предоставления рекламных мест в аренду.

Как и в АСП, в союзе выступают за то, чтобы правила разрешили настенные панно (брандмауэры) — это ведь как раз тот вид рекламы, которые доступен малому и среднему бизнесу. Между тем, аренда билборда стоит 30-40 тыс. рублей в месяц.

В союзе полагают, что настенные панно в исторической части могут отрицательно сказаться на ее архитектурном облике. Но почему их не размещать на глухих стенах в спальных районах и промзонах, если это нужно бизнесу, который там работает? В общем, идея союза рекламистов — разрешить бюджетные конструкции там, где это целесообразно.

В союзе рассчитали, что бюджет Барнаула лишится 20 млн рублей только от госпошлины за выдачу разрешения на установку конструкции (5 тыс. рублей с каждой конструкции) — и это не считая арендной платы за предоставление рекламных мест.

Пока неясно, примут ли депутаты предложения Союза рекламистов Барнаула. После принятия решения депутатами постановление, подписанное Сергеем Дугиным в мае 2016 года, будет отменено, пояснил депутат БГД Юрий Ряполов.