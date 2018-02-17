С ТЦ в центре Барнаула сняли почти все вывески

В феврале с фасада барнаульского торгового центра "Красноармейский" (проспект Красноармейский, 69б), сняли почти все вывески магазинов. Барнаульцы предположили, что арендаторы массово съезжают с площадей. Однако, как объяснил altapress.ru совладелец помещения Евгений Пахомов, владельцы магазинов сняли вывески, потому что они не соответствуют новым правилам размещения рекламных конструкций.
Евгений Пахомов,
девелопер барнаульского рынка недвижимости, совладелец торговой площади:
— Вывески сняли по предписанию администрации Центрального района из-за несоответствия некоторых из них паспорту. В скором времени их восстановят. В городе приняты новые правила размещения наружных информационных конструкций. Все, что там происходит, связано с тем, что арендаторы должным образом не позаботились о согласовании вывесок, и соответственно попали под действие новых правил.
По данным "2ГИС", в здании на пр. Красноармейском, 69б работает 43 организации. Среди них — магазины Fix-price, "Шубамания", "Фэмили", "Империя обуви", "Трэйс" и другие.
По словам Пахомова, временное отсутствие вывесок не скажется на работе магазинов.
Евгений Пахомов,
девелопер барнаульского рынка недвижимости, совладелец торговой площади:
— Вывеска, к которой так стремятся владельцы магазинов, особой роли в сегодняшних условиях не играет. Средства коммуникации поменялись, реклама в интернете, индивидуальные рассылки больше влияют на предпочтения покупателей, чем пресловутые вывески, которые сейчас будут приводить в порядок. Я всегда за изменения, которые приводят к улучшению архитектурного облика зданий.
В конце 2017 года депутаты барнаульской гордумы приняли новые правила размещения. Среди основных изменений — рекламное зонирование города, увеличение видов и типов рекламных конструкций. В документе также оговаривается размер, цвет и материал рекламных конструкций. Предпринимателям, которые незаконно установили вывески и не согласовали их, выписывают предписания.
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