С ТЦ в центре Барнаула сняли почти все вывески

Проспект Красноармейский, 69б. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Проспект Красноармейский, 69б. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Проспект Красноармейский, 69б. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Проспект Красноармейский, 69б. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Проспект Красноармейский, 69б. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Проспект Красноармейский, 69б. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Евгений Пахомов,

девелопер барнаульского рынка недвижимости, совладелец торговой площади:

— Вывески сняли по предписанию администрации Центрального района из-за несоответствия некоторых из них паспорту. В скором времени их восстановят. В городе приняты новые правила размещения наружных информационных конструкций. Все, что там происходит, связано с тем, что арендаторы должным образом не позаботились о согласовании вывесок, и соответственно попали под действие новых правил.

По данным "2ГИС", в здании на пр. Красноармейском, 69б работает 43 организации. Среди них — магазины Fix-price, "Шубамания", "Фэмили", "Империя обуви", "Трэйс" и другие.

По словам Пахомова, временное отсутствие вывесок не скажется на работе магазинов.

Евгений Пахомов,

девелопер барнаульского рынка недвижимости, совладелец торговой площади:

— Вывеска, к которой так стремятся владельцы магазинов, особой роли в сегодняшних условиях не играет. Средства коммуникации поменялись, реклама в интернете, индивидуальные рассылки больше влияют на предпочтения покупателей, чем пресловутые вывески, которые сейчас будут приводить в порядок. Я всегда за изменения, которые приводят к улучшению архитектурного облика зданий.

В конце 2017 года депутаты барнаульской гордумы приняли новые правила размещения. Среди основных изменений — рекламное зонирование города, увеличение видов и типов рекламных конструкций. В документе также оговаривается размер, цвет и материал рекламных конструкций. Предпринимателям, которые незаконно установили вывески и не согласовали их, выписывают предписания.