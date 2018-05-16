В Барнауле снова планируют пилить деревья. Какие места под угрозой?

Назвать конкретные участки altapress.ru в мэрии Барнаула не смогли, сославшись на то, что сейчас "ведется работа по определению мест благоустройства и подготавливается техническое задание для объявления аукциона" на проведение вырубок и посадок.

Какие зоны могут попасть под вырубку

Одно известно точно: реновация коснется каждого района города. Так, в администрации планируют благоустроить зеленые зоны на ул. Малахова, ул. Аванесова, ул. Димитрова, ул. Чкалова, ул. Анатолия, ул. Парфенова.

Возможными претендентами на реновацию являются сквер у Кардиоцентра, Малаховская аллея, Аллея Ветеранов, сквер у АлтГУ на Димитрова, сквер у Краевой больницы скорой помощи и сквер у института повышения квалификации педагогов.

По какому принципу будут вырубать

Но гарантии, что не вырубят больше, чем запланировали, нет, поскольку под снос подпадают не конкретные насаждения, а все те, у которых найдут следующие достаточно размытые признаки:

механические повреждения;

признаки аварийности;

отслойка коры, наличие дупел;

нарушения целостности корневой системы;

утраты декоративного вида.

Что будут высаживать

На месте вырубок появятся 450 деревьев (яблоня, ясень, береза, осина, липа, черемуха, тополь, ель и другие) и 2 900 кустарников (спирея, сирень, можжевельник, гортензия). Кроме того, планируется реконструкция более 9 900 кв. метров газона.

В 2017 году вырубали больше

Деньги на вырубку и посадку городу выделили краевые власти. В этот раз масштаб вырубок более скромный, чем в прошлом году, когда спилили около 1,6 тыс. деревьев.

В 2017 году в Барнауле вырубили 1,6 тыс. деревьев на 15 участках города. Тендер на спил деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз". Разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсировали массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле появилось 1,9 тыс. новых деревьев и кустов.