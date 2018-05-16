В Барнауле снова планируют пилить деревья. Какие места под угрозой?

Барнаулу выделили 29,2 миллиона рублей на благоустройство 24 зеленых зон, в которых планируют спилить более 300 деревьев. При этом на их месте власти хотят высадить около 450 новых саженцев. Горожане уже начали беспокоиться, не повторится ли прошлогодний "лесоповал", против которого даже устраивали митинг. Altapress.ru выяснил все, что известно на данный момент.
Назвать конкретные участки altapress.ru в мэрии Барнаула не смогли, сославшись на то, что сейчас "ведется работа по определению мест благоустройства и подготавливается техническое задание для объявления аукциона" на проведение вырубок и посадок.
Какие зоны могут попасть под вырубку
Одно известно точно: реновация коснется каждого района города. Так, в администрации планируют благоустроить зеленые зоны на ул. Малахова, ул. Аванесова, ул. Димитрова, ул. Чкалова, ул. Анатолия, ул. Парфенова.
Возможными претендентами на реновацию являются сквер у Кардиоцентра, Малаховская аллея, Аллея Ветеранов, сквер у АлтГУ на Димитрова, сквер у Краевой больницы скорой помощи и сквер у института повышения квалификации педагогов.
По какому принципу будут вырубать
Но гарантии, что не вырубят больше, чем запланировали, нет, поскольку под снос подпадают не конкретные насаждения, а все те, у которых найдут следующие достаточно размытые признаки:
- механические повреждения;
- признаки аварийности;
- отслойка коры, наличие дупел;
- нарушения целостности корневой системы;
- утраты декоративного вида.
Что будут высаживать
На месте вырубок появятся 450 деревьев (яблоня, ясень, береза, осина, липа, черемуха, тополь, ель и другие) и 2 900 кустарников (спирея, сирень, можжевельник, гортензия). Кроме того, планируется реконструкция более 9 900 кв. метров газона.
В 2017 году вырубали больше
Деньги на вырубку и посадку городу выделили краевые власти. В этот раз масштаб вырубок более скромный, чем в прошлом году, когда спилили около 1,6 тыс. деревьев.
В 2017 году в Барнауле вырубили 1,6 тыс. деревьев на 15 участках города. Тендер на спил деревьев и посадку 800 новых с начальной стоимостью 32,7 млн рублей выиграл МУП "Горзеленхоз". Разницу между числом спиленных и посаженных деревьев (800 штук) компенсировали массовой посадкой кустов. В общей сложности в Барнауле появилось 1,9 тыс. новых деревьев и кустов.
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