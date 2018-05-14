В Барнауле обновят сквер около Алтайского театра музкомедии

В Барнауле решили преобразить сквер, располагающийся между Алтайским краевым государственным театром музыкальной комедии и Сбербанком на пр. Комсомольском. Здесь уже возвели трехуровневую клумбу из кирпича и отделали ее камнем. Скоро на ней появятся цветы.
Обновление сквера у театра музкомедии. Фото: barnaul.org.
Обновление сквера у театра музкомедии. Фото: barnaul.org.
Обновление сквера у театра музкомедии. Фото: barnaul.org.
В сквере также планируют установить бордюрный камень, фонари наружного освещения, лавочки и урны, уложить тротуарную плитку и постричь газон. В мэрии надеются, что обновленный сквер понравится горожанам.
Благоустройство сквера должна закончить до конца июня, а ухаживать за ним будут до 31 октября.
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