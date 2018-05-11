В Барнауле собираются благоустроить сквер в "старом" центре

Сквер находится на пересечении ул. Льва Толстого и пр. Ленина. Здесь планируют восстановить газон и благоустроить тротуарные дорожки из серой плитки.

Согласно документации, подрядчик должен сделать клумбы из красного кирпича. Они могут быть квадратными, полукруглыми и треугольными.

В сквере также установят три парковых дивана (скамеек с подлокотниками) с деревянными сиденьями и спинками, несколько урн из стали.

Аукцион назначен на 21 мая. Работы подрядчик должен выполнить в течение 20 дней с даты подписания контракта.