В Барнауле собираются благоустроить сквер в "старом" центре

Сегодня, 07:34.
Жизнь

Сквер на Льва Толстого в Барнауле собираются благоустроить за 600 тыс. рублей. Документ об аукционе опубликован на сайте госзакупок.

Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017.
Ремонт на Льва Толстого. 28 августа 2017. Фото: Анна Зайкова, altapress.ru.

Сквер находится на пересечении ул. Льва Толстого и пр. Ленина. Здесь планируют восстановить газон и благоустроить тротуарные дорожки из серой плитки.

Согласно документации, подрядчик должен сделать клумбы из красного кирпича. Они могут быть квадратными, полукруглыми и треугольными.

В сквере также установят три парковых дивана (скамеек с подлокотниками) с деревянными сиденьями и спинками, несколько урн из стали.

Аукцион назначен на 21 мая. Работы подрядчик должен выполнить в течение 20 дней с даты подписания контракта.

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