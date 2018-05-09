В Барнауле восстановят парк Победы

В Барнауле за 2019-2020 годы собираются восстановить парк Победы, который находится на проспекте Космонавтов, сообщает пресс-служба Алтайского государственного университета. Инициативная группа уже завершила санитарную очистку парка.
В проекте восстановления парка будет участвовать Антон Васильев, и.о. декана юридического факультета классического вуза. На протяжении уже нескольких лет он помогал инициаторам проекта решать юридические вопросы.
Для восстановления и благоустройства парка Победы задействуют волонтеров и добровольцев университета, привлекут ученых истфака, которые подготовят документы об этом месте города.
Решение о благоустройстве парка уже приняли. Рабочую группу возглавил Владимир Гудков, председатель комитета по делам молодежи города Барнаула.
Что известно о барнаульском парке Победы
Парк заложили на проспекте Космонавтов в 1965 году в день двадцатилетия Победы советского народа над фашистской Германией. Парк находится вдоль моторного и резино-асбестового заводов, комбинатов химических волокон и хлопчатобумажного.
Барнаульцы посадили здесь ели, рябины, клены, вязы, черемуху, сирень, барбарис. Долгие годы за ними ухаживали, но со временем парк оказался запущенным.
"В закладке парка приняли активное участие сотни горожан. Это было очень торжественное мероприятие, на которое были приглашены участники войны — Герои Советского Союза и кавалеры ордена "Славы". А чуть позже, по свидетельствам очевидцев, несколько берез на этой аллее посадили и космонавты, включая самого Германа Титова. Так что парк "Победа" — это не просто историческое место Барнаула, а настоящий памятник истории нашего народа, который мы обязаны воссоздать!", — говорит участница инициативной группы по восстановлению парка Инна Тушева.
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