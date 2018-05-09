В Барнауле восстановят парк Победы

В проекте восстановления парка будет участвовать Антон Васильев, и.о. декана юридического факультета классического вуза. На протяжении уже нескольких лет он помогал инициаторам проекта решать юридические вопросы.

Для восстановления и благоустройства парка Победы задействуют волонтеров и добровольцев университета, привлекут ученых истфака, которые подготовят документы об этом месте города.

Решение о благоустройстве парка уже приняли. Рабочую группу возглавил Владимир Гудков, председатель комитета по делам молодежи города Барнаула.

Что известно о барнаульском парке Победы

Парк заложили на проспекте Космонавтов в 1965 году в день двадцатилетия Победы советского народа над фашистской Германией. Парк находится вдоль моторного и резино-асбестового заводов, комбинатов химических волокон и хлопчатобумажного.

Барнаульцы посадили здесь ели, рябины, клены, вязы, черемуху, сирень, барбарис. Долгие годы за ними ухаживали, но со временем парк оказался запущенным.