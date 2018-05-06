"Арендаторы окаянные": барнаульцы сняли клип о парке "Изумрудный", где вырубили деревья

Клип о несчастной судьбе парка "Изумрудного" в Барнауле выложили на YouTube. В ролике использована музыка на песню Надежды Кадышевой "Широка река".
Главные герои клипа - русская "девушка" в сарафане (на самом деле переодетый парень) и медведь. В песне, посвященной парку, есть такие строчки: "И пока они разбираются, "Изумрудный" наш загибается". Под "ними" имеются ввиду "арендаторы окаянные".
Напомним, в парке "Изумрудном" в 2017 году была вырублена значительная часть деревьев. Арендатор объяснял это тем, что вырубаются только старые деревья в целях санитарной очистки. В ноябре 2017 года по факту вырубок было возбуждено уголовное дело.
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