Масштаб вырубок в парке "Изумрудном" показали с высоты птичьего полета

Барнаулец Илья Уткаев показал массовые вырубки деревьев в парке "Изумрудном" с высоты птичьего полета. Видео опубликовано на канале автора.
На кадрах видно, что на 2/3 территории парка вырубили все большие деревья. Altapress.ru писал, что наиболее пустынными кажутся участки перед строящимся крытым катком СДЮШОР по хоккею "Алтай" и стадионом "Клевченя".
Напомним, что в 2018 году парк официально не откроется. В нем будут будут вести работы по очистке территории.
В 2017 году altapress.ru писал, что барнаульцев возмутил масштаб вырубок деревьев в "Изумрудном". Тогда директор компании-арендатора Владимир Фишер пояснил, что намерений вести в парке застройку нет, а все действия согласованы с властями. Арендатор заверял, что сносятся только старые, сгнившие деревья, а на их месте посадят новые. В ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту вырубок с нарушениями разрешения администрации города.
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