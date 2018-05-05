Роспотребнадзор: где в Барнауле можно "подцепить" клещей

C начала сезона активности клещей (4 апреля) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратилось 1081 человек, в Барнауле — 348 человек. Зарегистрировано 8 случаев подозрения на сибирский клещевой тиф, 1 случай — на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 1 случай — на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом.

Наиболее эпидемиологически опасные территории в Барнауле:

аллея на пр. Космонавтов,

лесополоса на ул. Солнечная Поляна,

территория пустыря в районе новой "Ленты",

территория бывшего парка "Юбилейный",

озеро в районе Кардиоцентра,

у нового моста в районе "Речного" вокзала,

нагорная часть города,

поселок Южный, с. Власиха, с. Лебяжье, Черницкое, Научный Городок.

В Барнауле от клещей обработаны парки "Арлекино", "Лесная сказка", "Изумрудный", парк Центрального района. Пик активности клещей прогнозируется с середины мая.