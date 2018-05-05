Роспотребнадзор: где в Барнауле можно "подцепить" клещей

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что не только в лесах, но и на территории Барнаула достаточно необработанных, "диких" мест, где активны клещи.
C начала сезона активности клещей (4 апреля) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратилось 1081 человек, в Барнауле — 348 человек. Зарегистрировано 8 случаев подозрения на сибирский клещевой тиф, 1 случай — на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 1 случай — на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом.
Наиболее эпидемиологически опасные территории в Барнауле:
- аллея на пр. Космонавтов,
- лесополоса на ул. Солнечная Поляна,
- территория пустыря в районе новой "Ленты",
- территория бывшего парка "Юбилейный",
- озеро в районе Кардиоцентра,
- у нового моста в районе "Речного" вокзала,
- нагорная часть города,
- поселок Южный, с. Власиха, с. Лебяжье, Черницкое, Научный Городок.
В Барнауле от клещей обработаны парки "Арлекино", "Лесная сказка", "Изумрудный", парк Центрального района. Пик активности клещей прогнозируется с середины мая.
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