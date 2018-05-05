Роспотребнадзор: где в Барнауле можно "подцепить" клещей

Сегодня, 16:41.
Жизнь

Специалисты Роспотребнадзора предупреждают, что не только в лесах, но и на территории Барнаула достаточно необработанных, "диких" мест, где активны клещи.

Осторожно: клещи!
Осторожно: клещи! Фото: altapress.ru.

C начала сезона активности клещей (4 апреля) в поликлиники края с жалобами на присасывание обратилось 1081 человек, в Барнауле — 348 человек. Зарегистрировано 8 случаев подозрения на сибирский клещевой тиф, 1 случай — на заболевание клещевым вирусным энцефалитом и 1 случай — на заболевание иксодовым клещевым боррелиозом. 

Наиболее эпидемиологически опасные территории в Барнауле:

  • аллея на пр. Космонавтов,
  • лесополоса на ул. Солнечная Поляна,
  • территория пустыря в районе новой "Ленты",
  • территория бывшего парка "Юбилейный", 
  • озеро в районе Кардиоцентра,
  • у нового моста в районе "Речного" вокзала,
  • нагорная часть города,
  • поселок Южный, с. Власиха, с. Лебяжье, Черницкое, Научный Городок.

В Барнауле от клещей обработаны парки "Арлекино", "Лесная сказка", "Изумрудный", парк Центрального района. Пик активности клещей прогнозируется с середины мая.

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