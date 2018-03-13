В 2018 году на Алтае ожидают большое количество клещей

В 2017 году в связи с присасыванием клещей в больницы обратились около 12 тыс. человек. Из них 32 человека заболели клещевым вирусным энцифалитом.

Ежегодно первых активных клещей регистрируют во второй–третьей декаде марта в предгорных районах края и южной лесостепи. Сейчас насекомые не активны. С установлением стойких плюсовых температур воздуха и появлением первых проталин клещи проснутся, и их активность начнет нарастать.

Специалисты отмечают, что у человека, который получил полный курс прививок против клещевого энцефалита, сформирован прививочный иммунитет к заболеванию.

В ведомстве отмечают, что сейчас еще можно поставить прививку. Тем, кто сделал первую прививку осенью, необходимо завершить вакцинацию в марте или начале апреля.

Тем, кто еще не привит против клещевого энцефалита, нужно провести курс экстренной вакцинации — две прививки с интервалом в 1 месяц, в дальнейшем необходима однократная ревакцинация через год. Затем ее проводят один раз в 3 года. Важно после введения вакцины воздержаться от выездов на природу.

Справка

Клещевой вирусный энцефалит — тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Клещевой энцефалит, как правило, развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться летальным исходом.