Пока не поздно: когда и как сделать прививку от клещевого энцефалита в Алтайском крае

4 Когда нужно делать прививку от клещевого энцефалита?

Если вы не прививались от клещевого энцефалита, еще можно успеть пройти вакцинацию. Всего необходимо поставить 3 прививки. Перерыв между первой и второй составляет 1-2 месяца, между второй и третьей — 1 год. Впоследствии нужно делать прививку от клещевого энцефалита (ревакцинацию) каждые 3 года.

У жителей Алтайского края еще есть возможность пройти полный курс прививок от клещевого энцефалита.