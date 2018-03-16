Пока не поздно: когда и как сделать прививку от клещевого энцефалита в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Алтайский край входит в перечень регионов с активным природными очагами клещевого энцефалита и клещевого боррелиоза. Каждый год от кровососущих страдают тысячи жителей Алтая. В 2018 году активность клещей тоже будет стабильно высокой. Как обезопасить себя и своих близких от клещевого энцефалита — читайте в материале altapress.ru.
Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему. Последствия этого заболевания могут быть диаметрально противоположными — от полного выздоровления до серьезных нарушений здоровья, приводящих к инвалидности или даже смерти.
Заразиться клещевым энцефалитом могут все люди, вне зависимости от пола и возраста.
Врачи называют прививку наиболее эффективным способом профилактики. Вакцинация от клещевого энцефалита особенно важна для жителей регионов, где высок риск заболевания. Алтайский край входит в их число.
Если вы не прививались от клещевого энцефалита, еще можно успеть пройти вакцинацию. Всего необходимо поставить 3 прививки. Перерыв между первой и второй составляет 1-2 месяца, между второй и третьей — 1 год. Впоследствии нужно делать прививку от клещевого энцефалита (ревакцинацию) каждые 3 года.
У жителей Алтайского края еще есть возможность пройти полный курс прививок от клещевого энцефалита.
Чтобы поставить прививку от клещевого энцефалита, нужно обратиться в медицинские учреждения по месту жительства, работы или учебы.
Дети до 17 лет, живущие в районах с высоким риском заражения клещевым энцефалитом, прививаются бесплатно. Для взрослых прививка платная. Одна прививка обойдется примерно в 750-820 рублей.
Перед прививкой обязателен осмотр терапевта. Вакцину вводят внутримышечно в плечо.
Есть. Это ряд хронических заболеваний, при которых вакцина против клещевого энцефалита противопоказана. Также нельзя прививаться при обострении хронической болезни или ОРВИ (и в течение месяца после них).
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