На Алтае подросток заболел сыпным тифом после укуса клеща

Сначала 14-летний мальчик не стал обращаться к врачам. Ранее он поставил прививку и думал, что не заболеет. Однако кроме вируса клещевого энцефалита, в насекомом могут быть возбудители еще десяти болезней.

Через 7 дней у пострадавшего поднялась температура до 38,5, на теле появилась сыпь. На месте укуса клеща образовалась коричневая корочка. Когда подросток обратился к медикам, его госпитализировали с диагнозом "сибирский клещевой тиф".

Чаще всего в апреле бывает 2-3 десятка случаев заболеваний сибирским клещевым тифом. В больницу попадают те, кто не обратился к медикам сразу.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в 2018 году в Алтайском крае ожидают стабильно высокую численность и активность клещей.

В Республике Алтай, куда весной отправится множество туристов, Роспотребнадзор заявил, что акарицидные (противоклещевые) обработки мест массового посещения (скверы, парки, смотровые площадки горных перевалов, а также кладбища) в этом году должны быть проведены до 7 апреля. Сотрудники Алтайской противочумной станции за три дня собрали в Чемальском районе 5 тысяч клещей.