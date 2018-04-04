На Алтае подросток заболел сыпным тифом после укуса клеща

В Республике Алтай зарегистрировали первый в этом году случай заболевания клещевым сыпным тифом. Подросток из Усть-Коксинского района гулял в окрестностях села, а потом заметил на голове клеща, сообщают Новости Горного Алтая.
Сначала 14-летний мальчик не стал обращаться к врачам. Ранее он поставил прививку и думал, что не заболеет. Однако кроме вируса клещевого энцефалита, в насекомом могут быть возбудители еще десяти болезней.
Через 7 дней у пострадавшего поднялась температура до 38,5, на теле появилась сыпь. На месте укуса клеща образовалась коричневая корочка. Когда подросток обратился к медикам, его госпитализировали с диагнозом "сибирский клещевой тиф".
Чаще всего в апреле бывает 2-3 десятка случаев заболеваний сибирским клещевым тифом. В больницу попадают те, кто не обратился к медикам сразу.
Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в 2018 году в Алтайском крае ожидают стабильно высокую численность и активность клещей.
В Республике Алтай, куда весной отправится множество туристов, Роспотребнадзор заявил, что акарицидные (противоклещевые) обработки мест массового посещения (скверы, парки, смотровые площадки горных перевалов, а также кладбища) в этом году должны быть проведены до 7 апреля. Сотрудники Алтайской противочумной станции за три дня собрали в Чемальском районе 5 тысяч клещей.
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