В Барнауле заметили первых клещей

В барнаульском поселке жители увидели клещей. Снимок опубликовали в группе "Барнаул 22".
Клеща заметили в Сибирской долине. Автор фотографии советует людям быть осторожными.
Ранее краевой Роспотребнадзор сообщал, что в этом году в регионе ожидают стабильно высокую численность и активность клещей. Жители еще могут успеть пройти курс прививок.
В 2017 году в связи с присасыванием клещей в больницы обратились около 12 тыс. человек. Из них 32 человека заболели клещевым вирусным энцифалитом.
Altapress.ru писал, что недавно в Барнауле увидели первую бабочку.
Справка
Клещевой вирусный энцефалит — тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Клещевой энцефалит, как правило, развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться летальным исходом.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.