В Барнауле заметили первых клещей

Клеща заметили в Сибирской долине. Автор фотографии советует людям быть осторожными.

Ранее краевой Роспотребнадзор сообщал, что в этом году в регионе ожидают стабильно высокую численность и активность клещей. Жители еще могут успеть пройти курс прививок.

В 2017 году в связи с присасыванием клещей в больницы обратились около 12 тыс. человек. Из них 32 человека заболели клещевым вирусным энцифалитом.

Altapress.ru писал, что недавно в Барнауле увидели первую бабочку.

Справка

Клещевой вирусный энцефалит — тяжелая вирусная инфекция, поражающая центральную и периферическую нервную систему. Клещевой энцефалит, как правило, развивается в острой форме с высокой температурой, сильными головными болями, тошнотой, рвотой, судорогами. Тяжелые осложнения острой инфекции могут завершиться летальным исходом.