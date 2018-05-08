Почему прежний и нынешний арендаторы парка "Изумрудный" не могут прийти к согласию

Сегодня, 11:24.
Экономика

Судебные разбирательства нынешнего арендатора парка "Изумрудный" компания "Лидер" с прежним — "Парком культуры и отдыха "Октябрьский" — тормозит процесс реновации парка. Это одна из причин того, что парк в этом году не заработает. Такое объяснение дал руководитель "Лидера" Владимир Фишер. В чем суть судебных претензий сторон друг к другу, разбирался altapress.ru.

Парк "Изумрудный". 2018 год.
Парк "Изумрудный". 2018 год. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Парк "Изумрудный" перешел под управление УК "Лидер" чуть больше года назад. В тот момент представитель прежнего арендатора Павел Тулин оставил без комментариев вопрос, на каких условиях совершена сделка.

Точно известно было лишь одно: "Парк культуры и отдыха "Октябрьский" ("ПкиО"), арендовавший участок, на котором расположен парк, много лет, заключил с компанией "Лидер" договор перенайма. По сути, он передал права и обязанности арендатора новой компании.

Компания "Лидер" уже летом приступила к расчистке парка от мусора и старых деревьев. Вырубку руководитель нового арендатора назвал выборочной и санитарной. Однако съемки с высоты птичьего полета показали, что на 2/3 территории парка вырубили все большие деревья.

Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года.
Парк "Изумрудный" в конце сентября 2017 года.

Так или иначе, Владимир Фишер заявил осенью прошлого года: проект реновации парка готов — надо лишь дождаться, когда его утвердит мэрия. После этого его выставят на всеобщее обозрение. Увы: общественность проект так и не увидела. Обе стороны подали заявления в суд и до сих пор судятся.

Началось с покупки долга

В ноябре 2017 года "ПКиО" потребовал в арбитраже признать недействительным договор перенайма и вернуть ему права и обязанности арендатора. Как следует из материалов арбитража, предшествовало этому событие, которое к популярному у барнаульцев месту отдыха могло и не иметь отношения.

Барнаульская фирма "Кидвиль" приобрела долг предпринимателя Павла Тулина и предъявила его к оплате.

В материалах арбитража указано: "Кидвиль" и "ПКиО" подготовили мировое соглашение о погашении долга — его должны были утвердить в суде. А в обеспечение мирового соглашения заключили договор перенайма участка, на котором расположен "Изумрудный", с компанией "Лидер" (на нее указал представитель "Кидвиль").

Парк "Изумрудный". 2018 год.
Парк "Изумрудный". 2018 год.

Иначе говоря, договор был гарантией погашения долга: либо Тулин рассчитается, либо передаст участок. Отметим, что на суде фирму "Кидвиль" представляет тот же юрист, что и компанию "Лидер". И предположительно обе фирмы связаны с барнаульским бизнесменом Рихардом Фалером.

Позиция истца

Однако, по словам представителей "ПКиО", в дальнейшем "Кидвиль" отказался утверждать мировое соглашение. Тем временем "Парк культуры и отдыха Октябрьский" утратил актив в виде права аренды.

По неофициальным данным (их нет в материалах арбитража), стороны назначили дату, после которой, в случае если долг не будет погашен, участок переходит к "Лидеру". А поскольку мировое соглашение к этой дате не было заключено (и долг не погашен), это и произошло.

Павел Тулин ситуацию пока не комментирует.

Парк "Изумрудный". 2018 год.
Парк "Изумрудный". 2018 год.

Возражения арендатора

На суде же представитель компании "Лидер" заявил возражения. Он сказал, что "мировое соглашение не было утверждено в суде, потому что истец ("ПКиО". — прим. Altapress.ru) не выполнил условие об оплате". В то же время  "Лидер" после заключения договора перенайма оплатил долг "Парка культуры" за аренду участка перед минимуществом.

Возражал и представитель фирмы "Кидвиль": "Договор перенайма был подписан добровольно. При утверждении мирового соглашения в суде истец неоднократно не являлся в заседание, тем самым сам уклонялся от утверждения мирового соглашения".

Права ограничены

Между тем сразу после подачи иска "Парком культуры и отдыха "Октябрьский" суд существенно ограничил права компании "Лидер" распоряжаться спорным участком.

Он, в частности, запретил сдавать участок в аренду, передавать права и обязанности по договору аренды другому лицу, отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ и т. п. Управлению Россреестра запрещено совершать какие-либо регистрационные действия с участком.

Ограничения эти, по мнению судьи, не нарушают баланса экономических интересов сторон спора, связаны с предметом иска и соразмерны ему.

Заберите имущество

Решение по делу о перенайме суд пока не вынес, ближайшее заседание назначено на 15 мая. Но это отнюдь не единственный судебный процесс, который ведут сейчас обе стороны.

Парк "Изумрудный". 2018 год.
Парк "Изумрудный". 2018 год.

Свой иск подала и фирма "Лидер". Она требует от прежнего арендатора снести за свой счет бассейн, карусели, детскую железную дорогу, танцевальную и детскую площадки, кассы, киоски, общественный туалет, различные здания и деревянную площадку под батут.

Отдайте ключи

А в конце 2017 года "Парк культуры и отдыха Октябрьский" подал еще один иск в арбитраж. Он добивается права распоряжаться своим имуществом, оставшимся в парке.

И требует не препятствовать в доступе к расположенному в "Изумрудном" (и принадлежащего ему) одноэтажному гаражу со слесарной мастерской, где находится вводное распредустройство (через него в парк поступает электричество). Еще одно требование — передать ключи от вновь установленных новым арендатором замков на гараже. А также прекратить использовать этот гараж и находящееся в нем имущество.

Но разбирательства по двум имущественным искам суд приостановил — пока не решится вопрос о том, кто же является арендатором парка.

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