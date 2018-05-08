Почему прежний и нынешний арендаторы парка "Изумрудный" не могут прийти к согласию

Парк "Изумрудный" перешел под управление УК "Лидер" чуть больше года назад. В тот момент представитель прежнего арендатора Павел Тулин оставил без комментариев вопрос, на каких условиях совершена сделка.

Точно известно было лишь одно: "Парк культуры и отдыха "Октябрьский" ("ПкиО"), арендовавший участок, на котором расположен парк, много лет, заключил с компанией "Лидер" договор перенайма. По сути, он передал права и обязанности арендатора новой компании.

Компания "Лидер" уже летом приступила к расчистке парка от мусора и старых деревьев. Вырубку руководитель нового арендатора назвал выборочной и санитарной. Однако съемки с высоты птичьего полета показали, что на 2/3 территории парка вырубили все большие деревья.

Так или иначе, Владимир Фишер заявил осенью прошлого года: проект реновации парка готов — надо лишь дождаться, когда его утвердит мэрия. После этого его выставят на всеобщее обозрение. Увы: общественность проект так и не увидела. Обе стороны подали заявления в суд и до сих пор судятся.

Началось с покупки долга

В ноябре 2017 года "ПКиО" потребовал в арбитраже признать недействительным договор перенайма и вернуть ему права и обязанности арендатора. Как следует из материалов арбитража, предшествовало этому событие, которое к популярному у барнаульцев месту отдыха могло и не иметь отношения.

Барнаульская фирма "Кидвиль" приобрела долг предпринимателя Павла Тулина и предъявила его к оплате.

В материалах арбитража указано: "Кидвиль" и "ПКиО" подготовили мировое соглашение о погашении долга — его должны были утвердить в суде. А в обеспечение мирового соглашения заключили договор перенайма участка, на котором расположен "Изумрудный", с компанией "Лидер" (на нее указал представитель "Кидвиль").

Иначе говоря, договор был гарантией погашения долга: либо Тулин рассчитается, либо передаст участок. Отметим, что на суде фирму "Кидвиль" представляет тот же юрист, что и компанию "Лидер". И предположительно обе фирмы связаны с барнаульским бизнесменом Рихардом Фалером.

Позиция истца

Однако, по словам представителей "ПКиО", в дальнейшем "Кидвиль" отказался утверждать мировое соглашение. Тем временем "Парк культуры и отдыха Октябрьский" утратил актив в виде права аренды.

По неофициальным данным (их нет в материалах арбитража), стороны назначили дату, после которой, в случае если долг не будет погашен, участок переходит к "Лидеру". А поскольку мировое соглашение к этой дате не было заключено (и долг не погашен), это и произошло.

Павел Тулин ситуацию пока не комментирует.

Возражения арендатора

На суде же представитель компании "Лидер" заявил возражения. Он сказал, что "мировое соглашение не было утверждено в суде, потому что истец ("ПКиО". — прим. Altapress.ru) не выполнил условие об оплате". В то же время "Лидер" после заключения договора перенайма оплатил долг "Парка культуры" за аренду участка перед минимуществом.

Возражал и представитель фирмы "Кидвиль": "Договор перенайма был подписан добровольно. При утверждении мирового соглашения в суде истец неоднократно не являлся в заседание, тем самым сам уклонялся от утверждения мирового соглашения".

Права ограничены

Между тем сразу после подачи иска "Парком культуры и отдыха "Октябрьский" суд существенно ограничил права компании "Лидер" распоряжаться спорным участком.

Он, в частности, запретил сдавать участок в аренду, передавать права и обязанности по договору аренды другому лицу, отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ и т. п. Управлению Россреестра запрещено совершать какие-либо регистрационные действия с участком.

Ограничения эти, по мнению судьи, не нарушают баланса экономических интересов сторон спора, связаны с предметом иска и соразмерны ему.

Заберите имущество

Решение по делу о перенайме суд пока не вынес, ближайшее заседание назначено на 15 мая. Но это отнюдь не единственный судебный процесс, который ведут сейчас обе стороны.

Свой иск подала и фирма "Лидер". Она требует от прежнего арендатора снести за свой счет бассейн, карусели, детскую железную дорогу, танцевальную и детскую площадки, кассы, киоски, общественный туалет, различные здания и деревянную площадку под батут.

Отдайте ключи

А в конце 2017 года "Парк культуры и отдыха Октябрьский" подал еще один иск в арбитраж. Он добивается права распоряжаться своим имуществом, оставшимся в парке.

И требует не препятствовать в доступе к расположенному в "Изумрудном" (и принадлежащего ему) одноэтажному гаражу со слесарной мастерской, где находится вводное распредустройство (через него в парк поступает электричество). Еще одно требование — передать ключи от вновь установленных новым арендатором замков на гараже. А также прекратить использовать этот гараж и находящееся в нем имущество.

Но разбирательства по двум имущественным искам суд приостановил — пока не решится вопрос о том, кто же является арендатором парка.