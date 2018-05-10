В Барнауле спилят больше 300 деревьев и благоустроят зеленые зоны. На эти цели выделили 29,2 млн рублей, сообщает официальный сайт города.
Всего облагородят 24 зеленые зоны. Среди них участки на улицах Аванесова, Димитрова, Чкалова, Анатолия и Парфенова. Там реконструируют больше 9 900 квадратных метров газона, установят поребрики и проведут другие работы.
Кроме того, планируют снести больше 300 деревьев, которые утратили декоративный вид и имеют механические повреждения, а также признаки аварийности. Вместо них высадят более 450 деревьев и 2 900 кустарников.
Напомним, ранее масштабная замена зеленых насаждений вызвала беспокойство барнаульцев. Многие считают, что действия властей необоснованны и сотни деревьев убирать необязательно. Так 28 августа несколько десятков горожан вышли на митинг против вырубки деревьев в сквере у технического университета.
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