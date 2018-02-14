На Алтае приятели незаконно срубили деревья на 850 тысяч рублей

В Республике Алтай задержали сельчанина, которого подозревают в незаконной рубке деревьев, сообщает ГУ МВД региона.
Незаконная рубка. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
Незаконная рубка. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
Незаконная рубка. Фото: ГУ МВД по Республике Алтай.
По предварительной информации, подозреваемый вместе с тремя знакомыми незаконно срубил 62 лиственницы. Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей.
Мужчина обманул односельчан. Он сказал, что хочет огородить участок паевой земли, поэтому и нужно срубить деревья. Подозреваемый сообщил, что все законно и показал лесорубочный билет с истекшим сроком действия.
Мужчину удалось найти благодаря изъятым спилам деревьев и следам техники. Подозреваемый признал свою вину. Сейчас решают вопрос об избрании для него меры пресечения.
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