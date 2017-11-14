В Алтайском крае мужчины срубили 38 елок на особо охраняемой территории

Во время рейда в Курьинском районе задержали мужчин, которые срубили 38 елок, сообщает краевое Министерство природы и экологии.
Мужчины решили срубить деревья для Нового Года на на особо охраняемой природной территории — "Колыванский борок". Нарушителями оказались жители Рубцовска.
Представители лесничества направили заявление в полицию. Ведется разбирательство.
Справка
Представители лесничества уже провели 36 рейдов. В ходе них в Горно-Колыванском и Залесовском лесничествах обнаружили 3 места незаконных рубок деревьев. Преступники успели срубить 301 ель. Сумма ущерба составила 804 752 рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.