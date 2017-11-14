В Алтайском крае мужчины срубили 38 елок на особо охраняемой территории

Мужчины решили срубить деревья для Нового Года на на особо охраняемой природной территории — "Колыванский борок". Нарушителями оказались жители Рубцовска.

Представители лесничества направили заявление в полицию. Ведется разбирательство.

Справка

Представители лесничества уже провели 36 рейдов. В ходе них в Горно-Колыванском и Залесовском лесничествах обнаружили 3 места незаконных рубок деревьев. Преступники успели срубить 301 ель. Сумма ущерба составила 804 752 рублей.