В Алтайском крае мужчины срубили 38 елок на особо охраняемой территории

Сегодня, 15:46.
Жизнь

Во время рейда в Курьинском районе задержали мужчин, которые срубили 38 елок, сообщает краевое Министерство природы и экологии.

В Алтайском крае мужчины срубили 38 елок.
В Алтайском крае мужчины срубили 38 елок. Фото: altaipriroda.ru.

Мужчины решили срубить деревья для Нового Года на на особо охраняемой природной территории — "Колыванский борок". Нарушителями оказались жители Рубцовска.

Представители лесничества направили заявление в полицию. Ведется разбирательство.

Справка

Представители лесничества уже провели 36 рейдов. В ходе них в Горно-Колыванском и Залесовском лесничествах обнаружили 3 места незаконных рубок деревьев. Преступники успели срубить 301 ель. Сумма ущерба составила 804 752 рублей.

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