Разбор. Можно ли срубить дерево в ленточном бору и как это сделать

В редакцию altapress.ru обратился читатель с вопросом о сносе дерева в черте барнаульского ленточного бора. Горожанин поинтересовался, можно ли срубить одно дерево в случае крайней необходимости. Altapress.ru разобрался, в каких случаях на это дают разрешение и какие документы нужно предоставить.
Из обращения читателя:
Я живу в районе лыжной базы "Динамо". У меня есть земельный участок в собственности, и я хочу построить на его территории коттедж. Подъехать к нему с нынешнего входа будет довольно сложно — там стоит дом на два хозяина и хозпостройки. Поэтому я планирую заезжать через лес. Для этого мне необходимо спилить одну сосну. Можно узнать, где получить на это разрешение и сколько это будет стоить?
В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула ответили, что данная территория не является городским лесом, а значит порядок сноса дерева регламентирует документ "Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории городского округа — города Барнаула" (в редакции от 12.07.2017).
Снос деревьев возможен в случаях:
- строительства, реконструкции зданий, сооружений различного назначения, в том числе вспомогательных;
- строительства парковочных карманов;
- установки остановочного павильона;
- реконструкции существующих городских объектов озеленения;
- восстановления светового режима в жилых и нежилых помещениях, затеняемых деревьями;
- предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях;
- планового (капитального) ремонта объектов инженерной инфраструктуры;
- угрозы разрушения корневой системой деревьев фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальта;
- устранения ограничения видимости при угрозе безопасности движения транспорта и пешеходов по предписанию ГИБДД;
- предупреждения и ликвидации ЧС по предписанию УГОЧС Барнаула;
- признания зеленых насаждений сухостойными, аварийными или порослью;
- организации или расширения проезда (подъезда) к земельному участку, зданию, строению, сооружению;
- необходимости обеспечения безопасной эксплуатации железнодорожных путей.
Для получения разрешения необходимо обратиться с заявлением в комитет, предоставив пакет документов, перечисленных постановлении.
В случае сноса дерева для организации (расширения) проезда к заявлению нужны следующие документы:
- план размещения предполагаемых к сносу зеленых насаждений, оформленный в произвольной форме;
- копии документов, подтверждающих владение и (или) пользование земельным участком, если они отсутствуют в распоряжении органов государственной власти или органов местного самоуправления;
- копии правоустанавливающих документов на здание, строение, сооружение в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
- проект организации или расширения проезда к земельному участку, зданию, строению, сооружению в случае прилегания к объекту улично-дорожной сети;
- копия удостоверения ветерана ВОВ (если имеется);
- заключение о необходимости сноса зеленых насаждений, подготовленное специалистом комитета (готовится в течение 10 дней с момента проверки состояния зеленых насаждений).
Разрешения на снос зеленых насаждений выдаются на безвозмездной основе не позднее чем через 27 дней со дня поступления документов. Заявителя уведомляют о принятом решении в течение трех рабочих дней с даты его принятия. Разрешение выдают в течение двух рабочих дней с момента предоставления документа, подтверждающего оплату восстановительной или итоговой стоимости.
В случае необходимости сноса более трех деревьев разрешение на снос зеленых насаждений выдается на основании распоряжения администрации города в течение 30 дней со дня поступления заявления.
За дерево взимается восстановительная плата, которую высчитывают по особой методике. Сносить его самостоятельно нельзя. Эту работу будут делать муниципальные службы.
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