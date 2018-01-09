Разбор. Можно ли срубить дерево в ленточном бору и как это сделать

03 В какие сроки выдают разрешение и кто будет сносить дерево?

Разрешения на снос зеленых насаждений выдаются на безвозмездной основе не позднее чем через 27 дней со дня поступления документов. Заявителя уведомляют о принятом решении в течение трех рабочих дней с даты его принятия. Разрешение выдают в течение двух рабочих дней с момента предоставления документа, подтверждающего оплату восстановительной или итоговой стоимости.

В случае необходимости сноса более трех деревьев разрешение на снос зеленых насаждений выдается на основании распоряжения администрации города в течение 30 дней со дня поступления заявления.

За дерево взимается восстановительная плата, которую высчитывают по особой методике. Сносить его самостоятельно нельзя. Эту работу будут делать муниципальные службы.