Барнаульские власти рассказали, почему снесли скульптуру мамонтенка

В Барнауле скульптуру мамонтенка убрали из-за возможной угрозы жизни и здоровью посетителей сквера, сообщает официальный сайт города.
Власти отметили, что мамонтенок стал разрушаться от времени. Это могло быть небезопасно для детей, играющих на площадке. Поэтому администрация Октябрьского района приняла решение о демонтаже и утилизации. В администрации подчеркнули, что скульптура не имела архитектурной ценности.
Altapress.ru писал, что ранее от мамонтенка остались только бивни, часть головы и каркас из металлической сетки.
Напомним, в мае 2017 года скульптуру с площади Советов переместили на Поток — в сквер на улице Титова у ДК "Химиков". Решение об этом приняли в администрации Октябрьского района, поскольку захотели иначе оформить скверик у Нулевого километра.
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