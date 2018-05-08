Барнаульские власти рассказали, почему снесли скульптуру мамонтенка

Власти отметили, что мамонтенок стал разрушаться от времени. Это могло быть небезопасно для детей, играющих на площадке. Поэтому администрация Октябрьского района приняла решение о демонтаже и утилизации. В администрации подчеркнули, что скульптура не имела архитектурной ценности.

Altapress.ru писал, что ранее от мамонтенка остались только бивни, часть головы и каркас из металлической сетки.

Напомним, в мае 2017 года скульптуру с площади Советов переместили на Поток — в сквер на улице Титова у ДК "Химиков". Решение об этом приняли в администрации Октябрьского района, поскольку захотели иначе оформить скверик у Нулевого километра.