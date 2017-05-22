Фотофакты. Слегка побитый барнаульский мамонтёнок будет жить на Потоке

Барнаульский мамонтенок переехал из Центра на Поток. 22 мая 2017 года. Фото: Наталья Рекель vk.com/barneos22. Барнаульский мамонтенок переехал из Центра на Поток. 22 мая 2017 года. Фото: Наталья Рекель vk.com/barneos22. Барнаульский мамонтенок переехал из Центра на Поток. 22 мая 2017 года. Фото: Наталья Рекель vk.com/barneos22.

Скульптуре, стоявшей ранее на проспекте Ленина у Нулевого километра, нашли пристанище в сквере на улице Титова у дома культуры химиков, пишет Наталья Рекель в сообществе Barnaul22. Во время перевозки памятник слегка пострадал, он него откололись некоторые фрагменты покрытия и стал виден каркас, сделанный из сетки Рабица. Ранее эта скульптурная композиция была своеобразной клумбой — в каркас набивали землю, из которой летом росла трава. А позже было решено замазать металлическую сетку и превратить клумбу в своеобразный памятник.

Напомним, что решение о переносе мамонтенка приняли в администрации Октябрьского района в начале мая. Здесь решили, что на аллее возле Нулевого километра установят двухметровую вазу из искусственного камня, поставят фонари, необычные скамейки, а также обновят покрытие пешеходной дорожки и клумбы. Все это обещают сделать к 80-летию Алтайского края, которое будут праздновать в начале сентября.

В сквере на улице Титова возле мамонтенка планируют сделать большую детскую площадку. Саму скульптуру отреставрируют.