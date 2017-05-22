Фотофакты. Слегка побитый барнаульский мамонтёнок будет жить на Потоке

22 мая барнаульскую скульптуру "Мамонтенок" установили на новом месте. Из центра города коричневый памятник переместился на Поток.
Скульптуре, стоявшей ранее на проспекте Ленина у Нулевого километра, нашли пристанище в сквере на улице Титова у дома культуры химиков, пишет Наталья Рекель в сообществе Barnaul22. Во время перевозки памятник слегка пострадал, он него откололись некоторые фрагменты покрытия и стал виден каркас, сделанный из сетки Рабица. Ранее эта скульптурная композиция была своеобразной клумбой — в каркас набивали землю, из которой летом росла трава. А позже было решено замазать металлическую сетку и превратить клумбу в своеобразный памятник.
Напомним, что решение о переносе мамонтенка приняли в администрации Октябрьского района в начале мая. Здесь решили, что на аллее возле Нулевого километра установят двухметровую вазу из искусственного камня, поставят фонари, необычные скамейки, а также обновят покрытие пешеходной дорожки и клумбы. Все это обещают сделать к 80-летию Алтайского края, которое будут праздновать в начале сентября.
В сквере на улице Титова возле мамонтенка планируют сделать большую детскую площадку. Саму скульптуру отреставрируют.
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