На Потоке разрушили известную скульптуру мамонтенка

На Потоке разрушили скульптуру известного барнаульского мамонтенка. Фото: Nadezda Arkhipenko в vk.com/barneos22. На Потоке разрушили скульптуру известного барнаульского мамонтенка. Фото: Nadezda Arkhipenko в vk.com/barneos22.

Очевидцы предполагают, что мамонтенка кто-то разрушил. Пока неясно, пострадала ли скульптура от рук вандалов или рассыпалась сама.

Напомним, в мае 2017 года скульптуру с площади Советов переместили на Поток — в сквер на улице Титова у ДК "Химиков". Решение об этом приняли в администрации Октябрьского района, поскольку захотели иначе оформить скверик у Нулевого километра. Здесь установили фонари, стилизованные романтические скамейки и клумбы.

Во время перевозки мамонтенок слегка пострадал: он него откололись некоторые фрагменты покрытия и стал виден металлический каркас.