На Потоке разрушили известную скульптуру мамонтенка

В Барнауле скульптура мамонтенка, которая переехала на Поток год назад, почти полностью разрушилась, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". От объекта остались только бивни, часть головы и каркас из металлической сетки.
Очевидцы предполагают, что мамонтенка кто-то разрушил. Пока неясно, пострадала ли скульптура от рук вандалов или рассыпалась сама.
Напомним, в мае 2017 года скульптуру с площади Советов переместили на Поток — в сквер на улице Титова у ДК "Химиков". Решение об этом приняли в администрации Октябрьского района, поскольку захотели иначе оформить скверик у Нулевого километра. Здесь установили фонари, стилизованные романтические скамейки и клумбы.
Во время перевозки мамонтенок слегка пострадал: он него откололись некоторые фрагменты покрытия и стал виден металлический каркас.
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