Известного барнаульского мамонтёнка, перенесенного на Поток, разрушают

У скульптуры мамонтенка, которая долгое время стояла в центре Барнаула, а затем переехала на Поток, отвалился целый кусок ноги, сообщают подписчики паблика Barnaul22. Комментаторы предполагают, что объект разрушили. Однако не ясно, действия ли это вандалов или мамонтенок начинает рассыпаться сам.
Напомним, в мае скульптуру, которая много лет стояла на площади Советов, переместили на Поток - в сквер на улице Титова у ДК химиков.
Решение об этом приняли в администрации Октябрьского района, поскольку захотели иначе оформить скверик у Нулевого километра. Здесь поставили фонари, стилизованные романтические скамейки, клумбы. Во время перевозки мамонтенок слегка пострадал, он него откололись некоторые фрагменты покрытия и стал виден каркас, сделанный из металлической сетки. Ранее эта скульптурная композиция была своеобразной клумбой — в каркас набивали землю, из которой летом росла трава. А позже было решено замазать металлическую сетку и превратить клумбу в скульптуру.
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