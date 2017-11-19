Известного барнаульского мамонтёнка, перенесенного на Поток, разрушают

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Жизнь

У скульптуры мамонтенка, которая долгое время стояла в центре Барнаула, а затем переехала на Поток, отвалился целый кусок ноги, сообщают подписчики паблика Barnaul22. Комментаторы предполагают, что объект разрушили. Однако не ясно, действия ли это вандалов или мамонтенок начинает рассыпаться сам. 

Барнаульский мамонтенок переехал из Центра на Поток. 22 мая 2017 года. Фото: Наталья Рекель vk.com/barneos22.
Мамонтенок. Фото: Ирина Зиброва в vk.com/barneos22.
Мамонтенок. Фото: Ирина Зиброва в vk.com/barneos22.

Напомним, в мае скульптуру, которая много лет стояла на площади Советов, переместили на Поток - в сквер на улице Титова у ДК химиков. 

Решение об этом приняли в администрации Октябрьского района, поскольку захотели иначе оформить скверик у Нулевого километра. Здесь поставили фонари, стилизованные романтические скамейки, клумбы. Во время перевозки мамонтенок слегка пострадал, он него откололись некоторые фрагменты покрытия и стал виден каркас, сделанный из металлической сетки. Ранее эта скульптурная композиция была своеобразной клумбой — в каркас набивали землю, из которой летом росла трава. А позже было решено замазать металлическую сетку и превратить клумбу в скульптуру. 

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