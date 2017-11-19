Известного барнаульского мамонтёнка, перенесенного на Поток, разрушают

Барнаульский мамонтенок переехал из Центра на Поток. 22 мая 2017 года. Фото: Наталья Рекель vk.com/barneos22. Мамонтенок. Фото: Ирина Зиброва в vk.com/barneos22. Мамонтенок. Фото: Ирина Зиброва в vk.com/barneos22.

Напомним, в мае скульптуру, которая много лет стояла на площади Советов, переместили на Поток - в сквер на улице Титова у ДК химиков.

Решение об этом приняли в администрации Октябрьского района, поскольку захотели иначе оформить скверик у Нулевого километра. Здесь поставили фонари, стилизованные романтические скамейки, клумбы. Во время перевозки мамонтенок слегка пострадал, он него откололись некоторые фрагменты покрытия и стал виден каркас, сделанный из металлической сетки. Ранее эта скульптурная композиция была своеобразной клумбой — в каркас набивали землю, из которой летом росла трава. А позже было решено замазать металлическую сетку и превратить клумбу в скульптуру.